Логопарк «Кошерово» построят в Раменском округе

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья уточнили, что площадь объекта составит 1,7 тысячи «квадратов». В первую очередь на площадке возведут складской комплекс класса «А», в состав которого войдут административные, бытовые, инженерные и вспомогательные здания. Инвестиции составят 52 миллиона рублей. Реализация проекта поможет создать еще 35 рабочих мест в Раменском округе.

После прошедших в Подмосковье выборов губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые задачи. Впереди новые этапы развития по всем направлениям, но главная цель - осуществить все, о чем договорились с жителями.

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