13 мая 2024, 18:29

Логистический склад построят в Ленинском городском округе в июле

Пресс-служба Главгосстройнадзора МО
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Инспекторы Главного управления строительного надзора Подмосковья проверили, как идет строительство складского комплекса в деревне Андреевское Ленинского городского округа. На сегодняшний день готовность объекта составляет 35%.

Как рассказали в ведомстве, компания «К-ГРУПП» строит логистический парк «Восточный порт» площадью более 40 тысяч квадратных метров. На территории склада разместятся административный блок с гардеробами, офисы для приемки и отгрузки, зоны контроля качества, а также газовая котельная, трансформаторная подстанция и отделение для холодильного оборудования.

Завершить строительство планируется уже в июле этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Строительство Ленинский округ
13 мая 2024, 19:34
Финал серии «Кубок Победы» по конкуру прошел в Подмосковье
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Финал серии «Кубок Победы» Всероссийских соревнований по конкуру прошел с 8 по 12 мая в подмосковном конноспортивном комплексе Maxima Park. В турнире приняли участие более 350 спортивных пар из 25 регионов России, а также наездники из Белоруссии и Узбекистана. В День Победы, 9 Мая гости и участники могли принять участие в шествии «Бессмертный полк» и почтить память тех, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой.

Как рассказали в пресс-службе конноспортивного комплекса Maxima Park, общий призовой фонд соревнований превысил два миллиона рублей, а определяли победителей по результатам выступлений в трех маршрутах каждого из зачетов.

Белорусская спортсменка Анастасия Тихонович стала победительницей абсолютного первенства в Серебряном и Золотом Кругах в парах с лошадьми Боинг и Гранд Бастион соответственно, а победительницей Бронзового круга - соревнований для спортсменов-любителей - стала наездница из Башкортостана Мария Исайчева с лошадью Мон Шери.

В этом сезоне в финале «Кубка Победы» впервые разыграли абсолютное первенство среди спортсменов категории «Студенты», а также прошли и командные соревнования с призовым фондом в один миллион рублей.

Победителей и призеров наградили советник президента ФКСР Максим Кретов, член Бюро ФКСР, владелец Maxima Park Николай Аристов, председатель студенческого комитета ФКСР, генеральный директор Maxima Park Елена Базилева.

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Спортсмены Белоруссия Россия
13 мая 2024, 19:29
Баскетбольный клуб «Химки» завоевал серебро Суперлиги
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Баскетбольный клуб из Химок стал серебряным призером чемпионата России Fonbet Суперлиги. Соперниками по финалу стала команда «Динамо» из Владивостока. Встреча завершилась со счетом 84:79.

Четвертый матч финала стал одним из самых зрелищным и ожидаемым в сезоне. Удача несколько раз улыбалась баскетболистам «Химок» на протяжении всей встречи, однако соперники одержали победу со счетом 84:79 и выиграли чемпионство. Самым результативным игроком встречи в составе «Химок» стал Александр Мальцев. Он набрал 23 очка и семь подборов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Химки Баскетбол Суперлига
13 мая 2024, 19:24
Свыше 600 детей из Химок бесплатно отдохнут в летних лагерях
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Дети из Химок смогут отдохнуть в лагерях Подмосковья и Черноморского побережья. Путевки получат семьи, находящиеся в непростой жизненной ситуации, дети сотрудников предприятий округа, ученики спортшкол, кружков и клубов. Всего будет выделено свыше 600 путевок.

Летом школьники смогут отдохнуть и не выезжая за пределы городского округа. Будут работать 13 школьных лагерей с дневным пребыванием детей. Расписание следующее: с 10 июня по 9 июля и с 15 июля по 12 августа. Лагеря расположатся на базе школ № 19, 20, 21, 29, 30, «Перспектива», «Флагман», «Лига Первых», «Наследие», «Тридцать первая школа», «Лидер», «Луневская и лицей № 10.

«Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства. Особое внимание многодетным семьям и семьям, у которых отцы находятся в зоне специальной военной операции», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Подать заявку на получение путевки малообеспеченные и многодетные семьи, а также семьи с детьми-инвалидами и детьми-сиротами могут на региональном портале госуслуг или в МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Дети Школы Химки
13 мая 2024, 19:22
Специальный маршрут запустят до Новского кладбища в Балашихе
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Дополнительный маршрут запустят в Балашихе 14 мая. Автобусы запустят до кладбища «Новское».

Специально несколько автобусов на временный маршрут добавят в день массового посещения кладбищ 14 мая. Транспорт будет передвигаться по схеме и расписанию маршрута № 31 «Балашиха-2 - кладбище „Новское“.

Автобусы будут ходить с 9:15 до 16:15 часов. Расписание от остановки «улица Объединения»: 09:05, 10:05, 11:25, 12:10, 13:40, 14:30. От остановки «Кладбище»: 10:20, 11:05, 12:30, 13:20, 14:45, 15:35.

Дополнительную информацию о работе специального маршрута можно уточнить в отделе транспорта и связи управления экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа Балашиха по телефону 8 (495) 524-14-37.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье увеличило финансирование ремонта автобусов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Автобусы Балашиха

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