Лобня выиграла 4 медали на фестивале по тхэквондо «Сильные духом»
Спортсмены из Лобни завоевали золотую, серебряную и две бронзовые медали на открытом фестивале по тхэквондо «Сильные духом». Соревнования прошли 5 ноября.
Арина Чернова из Лобни выиграла золото турнира в категории до 32 килограммов. Серебряную медаль получила другая юная жительница округа Ева Лим. Девушка выступила в весовой категории от 44 килограммов.
Денис Ким и Максим Редькин стали бронзовыми призерами состязаний среди юношей в категориях до 33 и до 37 килограммов.
Сегодня в Лобне работает около 20 бюджетных спортивных секций, где готовят участников соревнований разного уровня.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов на территории региона.
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