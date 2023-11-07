Лобня выиграла 4 медали на фестивале по тхэквондо «Сильные духом»

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Арина Чернова из Лобни выиграла золото турнира в категории до 32 килограммов. Серебряную медаль получила другая юная жительница округа Ева Лим. Девушка выступила в весовой категории от 44 килограммов.

Денис Ким и Максим Редькин стали бронзовыми призерами состязаний среди юношей в категориях до 33 и до 37 килограммов.

Сегодня в Лобне работает около 20 бюджетных спортивных секций, где готовят участников соревнований разного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».