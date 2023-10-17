Лобня стала лидером Подмосковья по числу отремонтированных подъездов за неделю

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За неделю без замечаний инспекторы приняли еще 62 подъезда. Самую высокую динамику показали Лобня ( 17 объектов), Пушкино ( 14), Сергиево-Посадский округ ( 12) и Дмитровский район с 10 подъездами.

Лидером по количеству принятых подъездов с начала года остается Клин - 149 объектов. Среди них 24 подъезда на улице Ленина и 28 в Высоковске. Жители высоко оценили качество работ, выполненных управляющей компанией «Коммунальщик».

С начала ремонтного сезона инспекторы отказали в приемке 303 раза из-за недочетов, которые УК исправляли. Без замечаний проходят приемки в Пушкино, Наро-Фоминске, Воскресенске, Лобне и других городах.

Руководитель Госжилинспекции Ольга Федина напомнила, что ремонт подъездов проводится по программе «Формирование современной городской среды».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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