Лобня приняла участие в региональном форуме органов местного самоуправления в Общественной палате

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Участники прослушали лекции и выполнили практические задания. Они получили новые инструменты для работы с населением и реализации принципа губернатора Московской области - житель всегда прав.

Организаторами мероприятия выступили Совет муниципальных образований Московской области, региональное правительство, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления и российское общество «Знание». Спикерами форума стали сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, член президиума совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления Ирина Гусева, министр территориальной политики Московской области Елена Ковалева, председатель Совета муниципальных образований Московской области, глава Ленинского городского округа Алексей Спасский и многие другие.

Такие форумы для органов местного самоуправления проходят каждый год. Участники повышают свои профессиональные компетенции, расширяют кругозор в области базовых культурных, исторических, геополитических и психологических знаний.

Напомним, президент Владимир Путин на Совете по развитию местного самоуправления в апреле подчеркнул необходимость разработки образовательных программ для муниципальных служащих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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