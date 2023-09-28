Лобня начнет сотрудничать с производителем строительного оборудования из Китая

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Сотрудники администрации городского округа Лобня находятся с рабочим визитом в китайском городе Тайнань. Населенные пункты являются городами-побратимами и уже подписали соглашение о дружеском и деловом сотрудничестве.

Делегация округа обсудила перспективы сотрудничества с компанией Vibao. Ранее ее представители посетили Подмосковье в поисках производственной площадки.

Напомним, губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья на ближайшее время. По его словам, это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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