Лобня начнет сотрудничать с производителем строительного оборудования из Китая
Делегация из Лобни во время визита в Китай встретилась с представителями местной промышленности. Варианты сотрудничества обсудили с производителем оборудования для теплоизоляционных строительных блоков Vibao.
Сотрудники администрации городского округа Лобня находятся с рабочим визитом в китайском городе Тайнань. Населенные пункты являются городами-побратимами и уже подписали соглашение о дружеском и деловом сотрудничестве.
Делегация округа обсудила перспективы сотрудничества с компанией Vibao. Ранее ее представители посетили Подмосковье в поисках производственной площадки.
Напомним, губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья на ближайшее время. По его словам, это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.
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