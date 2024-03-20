Ливневые канализации на улице Некрасова и Ленина в Лобне приведут в порядок в этом году

Справляться со скоплением воды пока планируется с помощью регулярной откачки. Это единственный вариант решить проблему пока ливневки не отремонтированы. Именно такая ситуация сложилась у дома № 5 на улице Некрасова, как отметила Анна Кротова во время обхода, большая лужа стоит уже достаточно долгое время.

«У седьмого дома есть участок, требующий повышенного внимания. Начнем благоустройство в апреле, выровняем грунт, посадим газон», - рассказала в своем телеграм-канале глава Лобни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что все важные объекты жизнеобеспечения в регионе защитят от паводков.

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