Ливневую канализацию возле школы № 14 в Коломне заменят по просьбе жителей

Ливневая канализация располагается рядом со школой № 14. Специалисты заменят старые трубы на новые - они будут больше предыдущих в два раза.

«Сейчас меняют ливнеприемники возле домов № 3 и № 3б по улице Шилова, после чего здесь установят новые решетки. Параллельно с этим ведется замена водоотводящих труб на новые диаметром в 400 мм - в два раза больше своих предшественников», - пояснил заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.

После того, как специалисты закончат замену - они приступят к реконструкции ливневок возле дома № 8 по улице Шилова.

Реконструкция и ревизия ливневых канализаций в Коломне продолжается. По другим адресам специалисты очищают системы. Если нужно - объект реконструируют. Например, от мусора, песка и веток очистили ливневки на улицах Ленина, Добролюбова, Гагарина и Пионерская. На участке улицы Захарова изменили профиль дороги, чтобы избежать большого скопления воды.

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