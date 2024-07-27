27 июля 2024, 11:10

Ливневую канализацию возле школы № 14 в Коломне заменят по просьбе жителей

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В Коломне проводят реконструкцию ливневой канализации на улице Шилова. Жители этого района попросили муниципалитет заменить этот участок, так как прежняя система не справлялась во время обильных дождей.

Ливневая канализация располагается рядом со школой № 14. Специалисты заменят старые трубы на новые - они будут больше предыдущих в два раза.

«Сейчас меняют ливнеприемники возле домов № 3 и № 3б по улице Шилова, после чего здесь установят новые решетки. Параллельно с этим ведется замена водоотводящих труб на новые диаметром в 400 мм - в два раза больше своих предшественников», - пояснил заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.

После того, как специалисты закончат замену - они приступят к реконструкции ливневок возле дома № 8 по улице Шилова.

Реконструкция и ревизия ливневых канализаций в Коломне продолжается. По другим адресам специалисты очищают системы. Если нужно - объект реконструируют. Например, от мусора, песка и веток очистили ливневки на улицах Ленина, Добролюбова, Гагарина и Пионерская. На участке улицы Захарова изменили профиль дороги, чтобы избежать большого скопления воды.

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Коломна Благоустройство
27 июля 2024, 08:18
Еще 40 камер видеонаблюдения появятся на детских площадках в Химках
Администрация Химки г.о.
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Игровые площадки Химок оборудуют еще 40 камерами видеонаблюдения. Систему установят на новых объектах до 10 августа.

Видеосистема отслеживания на детских площадках появится в Новых и Старых Химках. Приступят к работам уже с завтрашнего дня.

«Планируем подключить к системе „Безопасный регион“ порядка 40 камер. В планах завершить работы до 10 августа», - рассказал заместитель главы городского округа Химки Александр Цуканов.

Уже свыше шести тысяч камер установили в городском округе по программе «Безопасный регион». Более тысячи еще предстоит оборудовать.

Программа «Безопасный регион» создана распоряжением губернатора Московской области Андрея Воробьева. Системой видеонаблюдения оснащают социальные и коммерческие объекты, а также популярные локации, крупные дороги, пешеходные переходы и подъезды жилых домов.

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Химки Дороги
27 июля 2024, 08:18
Вольтижеры из Химок завоевали медали первенства Москвы по конному спорту
Администрация Химки г.о.
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Воспитанники школы «Пони-спорт» в Химках завоевали награды ервенства Москвы по конному спорту. Соревнования прошли в столичном комплексе «Битца».

Химчане завоевали медали в разных категориях. Герман Сердечнов и его лошадь Кордетто выиграли в юниорской программе. Елизавета Михеева и ее партнер Тристан - чемпионы в другом классе. Серебряную медаль детского заезда завоевала Варвара Яковлева и пони Лакки Страйк.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева отметила, что при поддержке главы округа Дмитрия Волошина развивается спорт и делается все, чтобы как можно больше химчан приобщились к физической культуре и здоровому образу жизни.

Ранее вольтижеры из Химок победили в состязаниях по конному троеборью. Чемпионы привезли медали всех трех достоинств.

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Спортсмены Химки
26 июля 2024, 22:45
Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Новых Химках 29 июля
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки стартует новая инициатива по организации сельскохозяйственных ярмарок. Первая ярмарка в Новых Химках начнет свою работу 29 июля на проспекте Мельникова и будет действовать до 4 августа.

Затем с 5 августа торговые ряды переедут в Сходню на улицу Чапаева, 3, где будут работать до 11 августа.

На ярмарках можно приобрести свежие овощи, мед и зелень от местных фермеров, а также молочную, мясную и рыбную продукцию от российских производителей. График работы ярмарок был обсужден на общегородском совещании под руководством главы округа Дмитрия Волошина.

«У нас в городе заработали ярмарки. На данный момент в округе работают две - одна в Новых Химках на проспекте Мельникова, другая в Сходне на улице Чапаева. Ярмарки будут работать неделя через неделю», - сообщила заместитель главы городского округа по вопросам потребительского рынка, услуг и рекламы Олеся Романова.

Специализированные сельскохозяйственные ярмарки являются важным инструментом поддержки местных производителей. Участие в ярмарках допускается только для местных фермеров, которым предоставляются торговые места по льготным ценам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Химки Ярмарки
26 июля 2024, 22:36
Ремонт школы в селе Красный Путь под Домодедовом завершат в августе
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В городском округе Домодедово продолжается капитальный ремонт школы, расположенной на улице Школьная, 1 в селе Красный Путь. Завершение работ запланировано на 25 августа. В настоящее время здание школы отремонтировано на 75%.

Сейчас выполняется чистовая отделка помещений, включая устройство потолков, покраску стен, монтаж сантехнического оборудования, а также расключение щитового оборудования и фасадные работы. Также строители работают над устройством входной группы и внешнего ограждения. Все работы проводятся в соответствии с установленным графиком.

Ремонтные работы проводятся в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования. На площадке трудятся 42 рабочих и задействованы три машины техники.

В ходе капитального ремонта школа получит современное инженерное оборудование, обновленный фасад и кровлю, а также отремонтированные внутренние помещения, что значительно улучшит условия обучения для учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Школы Строительство Город Домодедово

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