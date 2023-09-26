Ливневую канализацию построили в микрорайоне Красная поляна в Лобне

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Раньше около школы была только канава, куда собирались ливневые стоки. Теперь там установили дождеприемный и накопительный колодцы. Когда в месте проведения работ земля осядет, территорию благоустроят.

Напомним, ООО «Чайка» обеспечило водоснабжением и водоотведением строящиеся детский сад и школу в микрорайоне Катюшки, а также провело реконструкцию на нескольких участках сети в Лобне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. По его словам, это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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