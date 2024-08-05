Ливневую канализацию на Волоколамском шоссе в Истре отремонтировали

О поломке ливневой канализации на Волоколамском шоссе работникам сообщили местные жители. Специалисты сразу принялись за работу. Они засыпали землей и укрепили поврежденный участок, а также поменяли разрушенную часть бетонного лотка.

Также ливневки ремонтируют в Дедовске, Снегирях, Павловской Слободе, Новопетровском и в других местах Истры. Ежедневно коммунальные службы округа проверяют водосточные канавы и ливневые канализации. И по итогам осмотра либо очищают их, либо ремонтируют.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, как важно говорить о коммунальных проблемах в округах.

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