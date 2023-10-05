Ливневку отремонтировали в микрорайоне Красная Поляна в Лобне

Читайте нас в:

В городской администрации вопрос подтоплений решают не только своими силами, в планах - участие в региональных программах по прочистке, строительству новых и реконструкции существующих ливневых канализаций.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дорога к школе № 6 на улице Аэропортовской становилась непроходимой после каждого дождя. С просьбой навести порядок жители микрорайона Красная Поляна обратились в городскую администрацию.

В низине, где скапливалась лужа, специалисты водоканала установили специальные накопительный колодцы глубиной четыре метра. В них будет стекать вода, и дорогу не подтопит даже в самый сильный дождь.

«Сегодня ведется большая работа по прочистке ливневой канализации. У нас была такая проблема на улице Чехова, люди мучались, после дождя не могли перейти. Данная проблема устранена, также у нас есть еще порядка трех-четырех локаций. <…> Сегодня администрация города уделяет большое внимание по работоспособности ливневых канализаций», - рассказал первый заместитель главы администрации городского округа Лобня Дмитрий Чистяков.