Литургию в честь Собора Иоанна Предтечи провели в храме села Рогачево

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин и благочинный Рогачевского церковного округа, иерей Сергий Сафронов встретили Владыку Кирилла.

На божественную литургию собрались жители Рогачево, а также верующие из Дмитрова, Яхромы, Деденево, Икши.

Отметим, что построенную XV–XVI веках в селе Рогачево церковь освятили именно в честь собора Иоанна Предтечи. Прихожане отмечают этот праздник сразу же после Богоявления. Позднее храм освятили в честь святого Николая Мирликийского.

По словам Ивана Курданина, храм постоянно реставрируют, там создали воскресную школу и регулярно совершают богослужения.

Отметим, что литургии в день празднования Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна проходят во всех храмах страны. Но особенные службы, Божественные литургии, как в селе Рогачево, проводят только там, где есть престол имени Крестителя.