Литургию отслужили в Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове

Гостями Вознесенской Давидовой пустыни стали архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Их встречал настоятель монастыря игумен Сергий.

История Вознесенской Давидовой пустыни насчитывает уже пять столетий. Мощи ее основателя - преподобного Давида Серпуховского были переданы в обитель в 1997 году. День обретения мощей - престольный праздник в монастыре чеховского села Новый быт. Чтение Евангелия, поминание живых и усопших, молебен преподобному Давиду и крестный ход - неотъемлемая часть празднества.

После службы прихожане уже по традиции направляются к памятнику «Бойцам спецназа - солдатам России». Он был открыт рядом с обителью девять лет назад. Прообраз бронзового солдата - один из заложников теракта на Дубровке Павел Платонов. Человек, который рискуя жизнью, держал связь со спецслужбами по мобильному телефону, передавая ценные факты.

Военнослужащие, члены общественных организаций, священнослужители, школьники и студенты минутой молчания почтили память всех бойцов, погибших при исполнении воинского и гражданского долга.

«Я желаю всем, прежде всего, чтобы мы берегли друг друга, чтобы мы уважали нашу историю, помнили ее. И самое главное, чтобы мы говорили близким и родным добрые слова о том, как мы их помним, любим и ценим», - сказала начальник управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина.

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