27 мая 2024, 09:14

Литургию отслужили в Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове

Медиасток.рф
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Литургию провели в Спасском соборе Вознесенской Давидовой пустыни в Чехове. Богослужение приурочили ко дню обретения мощей преподобного Давида, основателя обители.

Гостями Вознесенской Давидовой пустыни стали архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий и глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Их встречал настоятель монастыря игумен Сергий.

История Вознесенской Давидовой пустыни насчитывает уже пять столетий. Мощи ее основателя - преподобного Давида Серпуховского были переданы в обитель в 1997 году. День обретения мощей - престольный праздник в монастыре чеховского села Новый быт. Чтение Евангелия, поминание живых и усопших, молебен преподобному Давиду и крестный ход - неотъемлемая часть празднества.

После службы прихожане уже по традиции направляются к памятнику «Бойцам спецназа - солдатам России». Он был открыт рядом с обителью девять лет назад. Прообраз бронзового солдата - один из заложников теракта на Дубровке Павел Платонов. Человек, который рискуя жизнью, держал связь со спецслужбами по мобильному телефону, передавая ценные факты.

Военнослужащие, члены общественных организаций, священнослужители, школьники и студенты минутой молчания почтили память всех бойцов, погибших при исполнении воинского и гражданского долга.

«Я желаю всем, прежде всего, чтобы мы берегли друг друга, чтобы мы уважали нашу историю, помнили ее. И самое главное, чтобы мы говорили близким и родным добрые слова о том, как мы их помним, любим и ценим», - сказала начальник управления развития отраслей социальной сферы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина.

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Чехов Религия
27 мая 2024, 09:45
Лесной пожар потушили в Щелкове
Комитет лесного хозяйства Московской области
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Лесной пожар потушили в Щелкове днем 26 мая. Его обнаружили вблизи поселка Клюквенный, огонь распространился на территории 0,75 гектара. Возгорание потушили за три часа.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, пожар тушили 18 человек и семь машин. Причиной возгорания стали действия человека.

«Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных», - отметили в ведомстве.

С 24 по 27 мая в лесах Подмосковья спрогнозировали четвертый класс пожарной опасности. В это время пребывание там людей ограничено, контролировать территорию будут при помощи беспилотников, авиации, фотоловушек и камер.

Нарушение правил пожарной безопасности грозит уголовной и административной ответственностью.

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Пожары Лесные пожары
27 мая 2024, 09:29
Последний звонок прозвучал для 2,4 тысячи выпускников в Воскресенске
Телеканал «360»
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Более 2,4 тысячи выпускников в Воскресенске отпраздновали последний звонок. Ребят поздравил глава округа Алексей Малкин.

Отмечать праздник прощания с детством в парке Кривякино стало доброй традицией для выпускников лицея имени Героя Советского союза Павла Стрельцова. Торжественную линейку открыли главные виновники торжества.

«Мы сделали все, что смогли, сделали честно. За это я благодарю свой большой педагогический коллектив. Мы научили вас верить в себя, показали дорогу к знаниям, сформировали стрессоустойчивость, любовь к познанию», - сказал директор лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова Андрей Копцов.

Почетные гости праздника пожелали ребятам не сдавать лидерских позиций, а глава округа напомнил, как важно не забывать своих педагогов спустя годы.

«Вашим педагогам будет до слез приятно, если вы будете приезжать к ним, делиться своими успехами, радостью, обращаться за советом», - сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Благодаря слаженной работе педагогического коллектива, родителей и учеников лицей всегда находится в лидерах среди образовательных учреждений не только своего округа, но и России. Так, в этом году педагог Владимир Рассказов подготовил первого в Воскресенске победителя Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ.

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Школьники Воскресенск
26 мая 2024, 23:34
Последние звонки прозвучали для 2,5 тысячи выпускников Чехова
Телеканал «360»
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В городском округе Чехов прозвенели последние звонки для юбилейного 50-го выпуска школы № 8. В этом году свой последний школьный день отметили 2,5 тысячи выпускников.

Особое внимание в этом году было уделено выпускникам 8-й школы, которые стали юбилейным 50-м выпуском. Классный руководитель Светлана Смотрикова в четвертый раз проводила своих учеников во взрослую жизнь.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин поздравил выпускников на торжественной линейке, которая состоялась в день его рождения. Он подчеркнул важность предстоящих экзаменов для ребят и пожелал им успехов на этом ответственном рубеже.

В этом выпуске почти 2400 чеховских школьников заканчивают 11-й класс, а 1790 девятиклассников сдают основной государственный экзамен. Самыми популярными предметами по выбору для одиннадцатиклассников стали обществознание и информатика.

Родители поздравили своих повзрослевших детей песнями, а первоклашки произнесли трогательные напутственные слова. Выпускники подарили цветы всем учителям.

Честь дать последний звонок была предоставлена брату и сестре Локтюшиным - Егору и Дарье. Их семья уже третье поколение, которое учится в стенах школы на улице Гагарина. Мама выпускника Екатерина Локтюшина поделилась своими трогательными эмоциями и выразила благодарность школе за воспитание детей.

Восьмая школа имени Героя Советского Союза Алексея Маркова уже четыре года является образовательным комплексом, в состав которого входят корпуса как в черте города, так и в сельской местности.

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Чехов Школьники
26 мая 2024, 22:51
Дмитровский район приступил к реконструкции прудов в округе
Медиасток.рф
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В рамках обширной инициативы по благоустройству, Дмитровский район приступил к очередному этапу реконструкции своих прудов. На данный момент внимание специалистов сосредоточено на водоеме в поселке Деденево, расположенном вблизи Дмитровского шоссе.

Работы по очистке пруда от бытового мусора, поросли и болотной растительности ведутся с использованием специализированной техники.

Александр Томилин, главный инженер подрядной организации, отметил сложность береговой линии, где примерно 50% территории заболочены, что затрудняет работы по очистке. Однако значительных загрязнений в воде обнаружено не было.

В процессе реконструкции из пруда удаляются опавшие листья, донные отложения и водная растительность. Планируется использовать донные отложения для формирования береговой линии, которую затем засеют газоном. Кроме того, берега будут очищены от камыша и водорослей.

По завершении работ в пруд будет выпущен молодняк рыб, выбор которого будет зависеть от мнения местных жителей. Александр Томилин подчеркнул, что выбор фауны будет определяться голосованием среди населения.

Данный пруд в Деденево имеет богатую историю и является традиционным местом отдыха и рыбалки для многих поколений местных жителей. По словам Алексея Ибрагимова, местного жителя, пруду более 260 лет, и во времена войны он служил источником пищи для многих семей.

Работы будут выполнены к концу июня или началу июля в зависимости от погодных условий. По завершении реконструкции пруд снова станет привлекательным местом для отдыха у воды.

Глава городского округа лично проверил ход работ, встретившись с подрядчиками и местными жителями. В текущем году в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер» планируется очистка пруда на реке Муравка в деревне Бунятино и пруда на реке Степановка в селе Рогачево. Для очистки этих водоемов будет задействована спецтехника, а более 10 водоемов очистят вручную в течение лета.

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Благоустройство Работа Дмитров Водоемы

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