Литургия в поддержку участников СВО пройдет в Главном храме Вооруженных Сил России в Одинцове
Ночную литургию в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, проведут с 24 на 25 ноября в Главном храме Вооруженных Сил России. Присоединиться к богослужению сможет любой желающий.
Исповедь начнется в 22:00. После этого в храме проведут Часы - краткие молитвы для освящения суток, а затем приступят к самой литургии - главному христианскому богослужению, во время которого совершается Таинство Причащения или Евхаристия.
Ночная литургия будет проходить в храме на территории парка «Патриот» на постоянной основе. О последующих богослужениях будут сообщать заранее.
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