Литографии русских художников представили на выставке в музее Подольска

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Экспозиции из своего фонда представил музей-заповедник «Остафьево»-«Русский Парнас». Посетители могут увидеть литографии из «Альбома памяти А. С. Пушкина», изданного в 1880 году.

В издание также вошли биографический очерк, стихотворения-посвящения Пушкину и иллюстрации художников-передвижников к произведениям поэта - Николая Матвеева, Николая Богатова, Клавдия Лебедева, Константина Трутовского.

Выставку открыли в преддверии Дня лицея. На ней уже побывали учащиеся лицея № 5 из Подольска. Посетить экспозицию можно до 1 ноября.

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