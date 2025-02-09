09 февраля 2025, 11:44

Литературный вечер в честь юбилея поэмы Твардовского прошел в Химках

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Жители Химок побывали на литературном вечере в театре «Наш дом». Мероприятие посвятили 80-летию издания поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин».

Гостям театра рассказали биографию автора, а также о том, как он писал свое произведение. Его поэма стала символом мужества и стойкости советских солдат в годы Великой Отечественной войны.

«В исторических событиях, описанных в книге, мы видим не только переживания прошлых лет, но и вечные ценности, которые актуальны и в наше время - стойкость, патриотизм и готовность защищать свою Родину», - отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Подобные мероприятия регулярно проводят в Химках. С начала июля 2024 года в округе действует масштабная общественная программа, направленная на поддержание патриотизма и сохранение исторической правды.

«Подобные мероприятия играют важную роль в сохранении исторической памяти и культурного наследия нашей страны. Они помогают жителям лучше понять свои корни, почувствовать связь с прошлым и осознать значимость тех ценностей, которые помогли советскому народу преодолеть тяжелейшие испытания», - сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Химки Патриотизм Писатели
09 февраля 2025, 11:49
Концерт народной музыки прошел в детской школе искусств в Химках
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Образцовые коллективы Московской области выступили на концерте «Русская палитра» в Химках. Они исполнили музыкальные произведения на народных инструментах.

Участниками концерта стали коллективы «Русская мозаика» и «Гармоника», а также учащиеся народного отдела - лауреаты всероссийских и международных конкурсов.

«Программа концерта включала выступления оркестров, сольные, ансамблевые, а также вокальные номера. Отдел русских народных инструментов ЦДШИ по праву считается одним из крупнейших в России. В нем обучается более 170 учеников, которые осваивают такие инструменты, как балалайка, домра, баян, аккордеон и другие», - прокомментировала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Подобные творческие концерты регулярно проводят в Химках в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют в округе.

«Цель этой программы - объединить разные поколения вокруг общих ценностей: любви к своему городу, уважения к истории и гордости за Россию», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Так, в Центральной детской школе искусств состоялось уже свыше 10 патриотических мероприятий. Накануне здесь провели интерактивное занятие, посвященное жизни и творчеству русского художника Валентина Серова.

Дети Химки Концерты
09 февраля 2025, 10:47
Музей школы № 24 из Подольска представит экспозиции в Музее Победы в Москве
Пресс-служба администрации Подольска
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Сразу две экспозиции — «Боевой путь 129-й Краснознаменной Орловской ордена Кутузова стрелковой дивизии» и «Юные участники Великой Отечественной войны» — представит школа № 24 из Подольска в Музее Победы на Поклонной горе в Москве к маю. Их подготовили учителя и ученики образовательного учреждения.

Куратором работы музея является учитель истории Константин Колесников. Музей создали по инициативе бойцов и командиров 129-й Орловской стрелковой дивизии.

Здесь можно увидеть письма, документы и книги бойцов. Все они рассказывают о подвиге и боевом пути советских воинов.

К примеру, сотрудники музея помогли увековечить подвиг Героя Советского Союза, капитана Василия Кирьякова. Во время работы над историческими данными активисты начали переписку с музеями города Славинск и Мамоново Калининградской области.

«Мы поделились со школьными музеями имеющимися у нас архивами. Кроме того, связались с Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации, и нам помогли получить пакет документов, который передали в Калининградскую область. Мы рады, что наша помощь дает возможность восстановить историческую справедливость. Сейчас в Мамонове принято решение, что на мемориале Героев будет плита с именем Василия Кирьякова», - отметил Константин Колесников.

Подольск Школы Музеи Великая Отечественная война
09 февраля 2025, 10:28
Более 200 спортсменов поучаствуют во всероссийском турнире по борьбе в Подольске
Пресс-служба администрации Подольска
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Всероссийский турнир по греко-римской борьбе на призы чемпиона Европы и СССР Владислава Ивлева стартовал в Подольске. На него приехали спортсмены из 28 регионов страны.

Состязания будут идти два дня. Команда Московской области состоит из 86 спортсменов.

В сборную также вошли шесть жителей Подольска. Трое из них выступят в финале. Еще один поборется за бронзу.

Почетными гостями стали сам Владислав Ивлев, а также олимпийские чемпионы, заслуженные мастера спорта СССР, прославленные тренеры России Шамиль Хисамутдинов и Мнацакан Искандарян, олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы Алексей Мишин.

По словам Владислава Ивлева, греко-римская борьба давно занимает особое место в Подольске. В муниципалитете создают комфортные условия для тренировок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Подольске состоялись соревнования школьной лиги по баскетболу.

Спортсмены Подольск
08 февраля 2025, 20:32
Студенты в Мытищах встретились с предпринимателями Подмосковья
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В Российском университете кооперации городского округа Мытищи прошла встреча предпринимателей со студентами. Мероприятие провели благодаря масштабному образовательному проекту «День с предпринимателем».

Проректор по социальной работе и молодежной политике Российского университета кооперации Иван Дзюбан выступил перед собравшимися с приветственным словом.

Своими историями успеха, секретами ведения бизнеса и опытом с ребятами поделились вице-президент федеральной компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, сооснователь сети салонов для домашних животных «Блэкгрумер» Данил Рындевич, заместитель директора центра поддержки предпринимательства Московской области Мария Семенова, профессор кафедры менеджмента и торгового дела, предприниматель, член Торгово-промышленной палаты городского округа Мытищи Дмитрий Валигурский, представитель клуба молодых предпринимателей при Росмолодежь Александр Ченцов.

Отметим, что встречу бизнесменов со студентами организовали совместно с Общественной палатой Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Мытищи Бизнес Студенты

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