02 июня 2024, 19:08

Литературный вечер в честь Пушкина проведут в Химках 6 июня

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Лекция, семинар, викторина и квест пройдут на литературном вечере в «Умной библиотеке» Химок. Мероприятие, посвященное Александру Пушкину, состоится 6 июня.

Жителей Химок приглашают на литературную встречу «Путешествие в сказочный мир А. С. Пушкина». Она посвящена 225-летию со дня рождения поэта и прозаика.

«Александр Сергеевич Пушкин - один из самых известных и значимых русских поэтов, писателей и драматургов. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и культуры», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

В программе вечера лекция, квест и викторина, победителей которой ждут памятные призы. Событие организовано совместно с партией «Единая Россия» и Советом ветеранов городского округа Химки.

«Творческий вечер в „Умной библиотеке“ - это не только возможность узнать для себя что-то новое. Тут люди, объединенные схожими интересами, знакомятся, завязывают дружбу, придумывают совместные проекты, которые нередко находят реализацию здесь же, в стенах библиотечного пространства, и просто приятно проводят время», - сказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Литературная встреча пройдет 6 июня в «Умной библиотеке». Участие по предварительной записи.

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Химки Литература Писатели
02 июня 2024, 18:48
Работы по замене асфальта во дворе поселка Лунево в Химках завершат 6 июня
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Во дворе поселка Лунево в Химках отремонтировали дорожное покрытие, а также обустроили парковочные места, установили скамейки и урны. Работы прошли по программе комплексного благоустройства.

Замена асфальта проездов, тротуаров и пешеходных дорожек завершится во дворе поселка Лунево в Химках к 6 июня. Там дополнительно уже обустроили парковочные места, установили скамейки и урны. Также специалисты приступили к восстановлению газонов.

«Данные работы мы согласовывали с местными жителями. Встреча прошла в середине мая, тогда мы обсудили детали ремонта, ответили на волнующие вопросы, предоставили информацию о ходе работ и качестве используемого материала», - рассказал начальник территориального управления «Луневское» Эдуард Машковцев.

Работы проходят в рамках программы комплексного благоустройства. Эффективная система по взаимодействию депутатов и общественников с активными химчанами выстроена по распоряжению главы Химок Дмитрия Волошина. Она отражает принцип «житель всегда прав», озвученный губернатором Андреем Воробьевым. Как отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар, благодаря такому формату, волнующие жителей вопросы удается решать качественно и в установленные законом сроки.

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Благоустройство ЖКХ Химки
02 июня 2024, 17:06
Более 300 бутылок воды раздали жителям Чехова из-за жары
Медиасток.рф
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Волонтеры Чехова по инициативе администрации округа бесплатно раздавали бутилированную воду в аномально жаркие дни. Акция прошла в наиболее популярных местах округа.

В конце мая температура воздуха в Подмосковье поднялась до 28 градусов. В жаркие дни восемь волонтеров по инициативе администрации Чехова раздавали на улицах бутилированную воду, чтобы не допустить обезвоживания у людей, находившихся на солнце. Акция прошла у автовокзала и на благоустроенной набережной реки Теребенки.

«Лето обещает быть аномально жарким. Поэтому наши волонтеры постоянно помогают жителям городского округа и заботятся об их здоровье. И сегодня мы планируем раздать более 300 бутылок воды», - пояснила волонтер Подмосковья Анастасия Онищенко.

В жаркий период лета прошлого года волонтеры раздавали воду два раза в неделю. В этом году в период аномально высоких температур планируют добавить еще одну точку, где можно будет бесплатно получить бутылку воды, - городской парк.

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Волонтеры Чехов Погода
02 июня 2024, 16:40
Развитие агропромышленного комплекса «Родина» обсудили в Воскресенске
Медиасток.рф
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Производственные мощности агрокомплекса «Родина» в Воскресенске минимизированы из-за отсутствия земель. Глава округа побывал на предприятии с рабочим визитом, чтобы обсудить решение проблемы.

Сегодня на предприятии трудятся более 200 человек. За прошлый год они заготовили 45 тысяч тонн сенажа, силоса и сена и надоили порядка 14 тысяч тонн молока. Решение земельного вопроса поможет агрокомплексу развиваться в полную силу, а также создавать новые рабочие места.

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Вместо 5000 гектаров земли в этом году сотрудники агрокомплекса «Родина» обработают только 1700. Дело в том, что часть земель последние 10 лет обрабатывалась в бывшем совхозе «Ачкасова», но теперь у нее появился новый хозяин. Для заготовки комбикорма в привычных объемах «Родине» нужны дополнительные земельные угодья. Проблему обсудили директор предприятия и глава округа.

«Мы с Михаилом Михайловичем проговорили все вопросы, я дал поручение своему заместителю посмотреть землю, которую можно использовать под сельское хозяйство. Все, что возможно, мы выделим. И сделаем все, чтобы производство дальше развивалось» - прокомментировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Основное направление агрокомплекса - животноводство, поэтому заготовки комбикорма - один из ключевых вопросов развития.

Сельское хозяйство Воскресенск Экономика
02 июня 2024, 16:09
Жители Воскресенска прошли диспансеризацию в парке «Кривякино»
Медиасток.рф
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Выездная диспансеризация возобновила работу в Воскресенске. Жители могли сдать анализы, пройти диагностику, а также получить консультацию специалиста.

Проверил работу местных служб, пообщался с жителями и оценил удобство выездной диспансеризации и глава округа.

«Это мероприятие у нас проходит дважды в месяц. Время подбирают время так, чтобы было не жарко - с девяти утра до часу дня», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Следующая выездная диспансеризация в парке «Кривякино» пройдет восьмого июня. Летом прошлого года свое здоровье в ее рамках проверили более 650 человек.

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В парке «Кривякино» вновь заработала выездная диспансеризация. Каждый житель Воскресенска мог бесплатно пройти здесь медицинское обследование.

«Работают терапевты, можно проверить кровь на глюкозу и холестерин, сделать кардиограмму и пройти флюорографию. Также пациенты заполняют анкету. По ее результатам выявляются факторы риска социально-значимых заболеваний», - пояснила заведующая поликлиникой № 4 ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» Анна Пушечникова.

К таким заболеваниям, к примеру, относятся туберкулез, сахарный диабет и злокачественные новообразования. Результаты диспансеризации передадут в поликлинику, к которой прикреплен пациент. Если выявят отклонение от нормы - его пригласят на прием к терапевту.

Диспансеризация Воскресенск Парки

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