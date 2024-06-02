Литературный вечер в честь Пушкина проведут в Химках 6 июня

Жителей Химок приглашают на литературную встречу «Путешествие в сказочный мир А. С. Пушкина». Она посвящена 225-летию со дня рождения поэта и прозаика.

«Александр Сергеевич Пушкин - один из самых известных и значимых русских поэтов, писателей и драматургов. Его творчество оказало огромное влияние на развитие русской литературы и культуры», - рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

В программе вечера лекция, квест и викторина, победителей которой ждут памятные призы. Событие организовано совместно с партией «Единая Россия» и Советом ветеранов городского округа Химки.

«Творческий вечер в „Умной библиотеке“ - это не только возможность узнать для себя что-то новое. Тут люди, объединенные схожими интересами, знакомятся, завязывают дружбу, придумывают совместные проекты, которые нередко находят реализацию здесь же, в стенах библиотечного пространства, и просто приятно проводят время», - сказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Литературная встреча пройдет 6 июня в «Умной библиотеке». Участие по предварительной записи.

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