19 января 2025, 12:24

Литературный вечер памяти Аркадия Гайдара пройдет в Химках 22 января

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В детской библиотеке № 3 в Химках проведут встречу, посвященную творчеству писателя Аркадия Гайдара. Также на следующей неделе в округе пройдут тематические кинопоказ и лекция.

Творческий вечер в библиотеке начнется в 14:00 22 января. В этот же день в школе «Флагман» состоится кинопоказ ко Дню освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. Старт события - в 18:30.

«История - это наша память. Мы должны помнить о наших героях и их подвигах. Передавать эти знания молодым поколениям», - отметил муниципальный депутат и директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

В четверг, 23 января, в лицее № 15 пройдет лекция, посетители которой узнают историю автора блокадного дневника Тани Савичевой. Также на встрече муниципальный депутат Надежда Смирнова расскажет о патриотической программе, которая реализуется в Химках.

«В Химках ежедневно проводят различные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками спецоперации», - прокомментировал муниципальный депутат Артур Каримов.

Химки Литература Писатели
19 января 2025, 12:29
Мероприятие к годовщине прорыва блокады Ленинграда прошло в Химках
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В микрорайоне Сходня в Химках провели встречу, посвященную Дню годовщины прорыва блокады Ленинграда 1943 года. Посетителям напомнили историю наступательной операции, а также рассказали о подвигах простых людей, благодаря которым это событие состоялось.

Перед жителями выступили муниципальный депутат Алексей Федоров и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Они напомнили собравшимся о событиях 1943 года, о наступательной операции советских войск «Искра».

«В Ленинграде люди работали в тылу и на фронте на пределе своих возможностей. 18 января того же года в ходе наступления наша армия наконец прорвала блокаду», - прокомментировал Алексей Федоров.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы, которая развивается в Химках. В ее рамках организуют события, помогающие воспитывать у людей уважение к истории страны.

«Блокада Ленинграда - одна из самых суровых страниц в истории Великой Отечественной войны. 872 дня нацисты подвергали его жителей и защитников голоду, холоду, регулярным артиллерийским обстрелам и бомбежкам», - отметила Олеся Климачева.

Химки Патриотизм Великая Отечественная война
19 января 2025, 11:45
Почти 30 километров теплосетей отремонтировали в Химках
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Плановые ремонты тепловых сетей продолжаются в Химках. Так, специалисты «ТСК Мосэнерго» модернизировали 29 километров магистральных и распределительных объектов.

К примеру, в 2024 году сотрудники «ТСК Мосэнерго» установили узел учета на тепловой сети на Школьной улице, обновили 49 насосов и свыше 40 запорно-регулирующих арматур, а также шесть теплообменных аппаратов.

Кроме того, в Химках усовершенствовали узлы газа на котельных, системы диспетчеризации в тепловых пунктах и системы пожарной сигнализации.

Обновления прошли не только в рамках планового ремонта, но и благодаря инвестиционной программе. Она рассчитана на три года. К примеру, к этом году в Химках заменят свыше 42 участков тепловых сетей.

Отметим, что всего в муниципалитете обслуживают свыше 200 километров магистралей. Водой обеспечивают более тысячи домов.

ЖКХ Химки Отопление
19 января 2025, 11:36
Театральный вечер проведут в Доме культуры «Контакт» в Химках 20 января
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Отрывки из спектаклей по мотивам произведений известных писателей и поэтов покажут зрителям в Химках. Мини-постановки подготовят актеры театральной студии «Мечта».

Студию создали при Союзе пенсионеров. Выступление они проведут на сцене Дома культуры «Контакт».

Актеры представят мини-спектакли «Предложение», «Юбилей» и «Медведь» по мотивам произведений Антона Чехова, а также постановку «Все о Золушке». Кроме того, они прочтут стихотворения о любви.

Посетить мероприятие могут все желающие. Оно начнется в 16:00 20 января. Возрастное ограничение - 0.

Присоединиться к репетициям студии «Мечта» и поучаствовать в будущих постановках могут жители Химок серебряного возраста.

Ранее мы рассказывали о том, что в Химках представят музыкальную сказку «Принцесса на горошине». Концерт на рояле проведут в выставочном комплексе «Артишок».

Химки Спектакль Театры
19 января 2025, 11:16
Музыкальную сказку «Принцесса на горошине» представят в Химках
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Необычный музыкальный концерт на рояле проведут в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Заслуженный артист России Владимир Жуков представит оригинальное исполнение известной сказки Ганса Христиана Андерсена.

Выразительное чтение будет сопровождать музыкальное оформление, благодаря которому зрители услышат композиции Андрея Россиуса. Мелодии создали специально для этого концерта.

Посетить мероприятие будет интересно любителям музыки любого возраста. Событие состоится в 12:00 21 января и будет бесплатным для всех желающих.

Услышать музыкальную сказку можно будет и в интернете. Все подробности есть на сайте Дворца культуры «Родина».

Ранее мы рассказывали о том, что в этот же день в Химках состоится концерт духового оркестра. Его готовят первоклассники духового отдела Центральной детской школы искусств.

Химки Концерты Музыка

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