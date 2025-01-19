Литературный вечер памяти Аркадия Гайдара пройдет в Химках 22 января

Творческий вечер в библиотеке начнется в 14:00 22 января. В этот же день в школе «Флагман» состоится кинопоказ ко Дню освобождения Московской области от немецко-фашистских захватчиков. Старт события - в 18:30.

«История - это наша память. Мы должны помнить о наших героях и их подвигах. Передавать эти знания молодым поколениям», - отметил муниципальный депутат и директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

В четверг, 23 января, в лицее № 15 пройдет лекция, посетители которой узнают историю автора блокадного дневника Тани Савичевой. Также на встрече муниципальный депутат Надежда Смирнова расскажет о патриотической программе, которая реализуется в Химках.

«В Химках ежедневно проводят различные мероприятия: мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками спецоперации», - прокомментировал муниципальный депутат Артур Каримов.