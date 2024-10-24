Литературный квартирник прошел в школе № 10 в Павловском Посаде

Участники театрального кружка продемонстрировали зрителям впечатляющие упражнения по актерскому мастерству и представили этюды из спектаклей, которые уже успели завоевать признание у публики.

Особое значение этому мероприятию придавал тот факт, что квартирник совпал с днем рождения студии, которой исполнилось два года. Этот праздник подарил всем собравшимся особую атмосферу тепла и единения, ведь не каждый день можно отметить такие важные события в кругу творческих людей.

Завершением вечера стало выступление выпускницы студии с ее авторской песней, которая затронула сердца всех присутствующих.

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