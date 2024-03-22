Литературный фестиваль юных чтецов «Слово» стартовал в Мытищах

Как рассказал председатель комиссии по сохранению народных ценностей и развитию туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи Сергей Егоров, главная цель творческого турнира - найти и поощрить молодые дарования из Подмосковья.

«Мы проводим фестиваль в третий раз. У нас сильное жюри из профессиональных журналистов, поэтов и писателей. В этом году открыли фестиваль интерактивной речевой разминкой. Формат фестиваля: череда конкурсов и мастер-классов, плюс в этом году фестиваль приурочили к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина», - рассказал Егоров.

На церемонии открытия фестиваля участники прочитали стихотворения известных поэтов.

«Русская литература создает человека и отличает его от других людей. Для меня почетно находиться в коллективе таких одаренных детей», - отметила член жюри фестиваля «Слово», член Союза журналистов России, поэт, автор-исполнитель Татьяна Яковлева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».