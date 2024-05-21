21 мая 2024, 11:56

Литературный фестиваль «Про речь» пройдет в усадьбе Мураново 25 мая

Министерство культуры и туризма Московской области
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Усадьба «Мураново» станет площадкой для нового литературного фестиваля «Про речь». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Событие проведут совместно с партнером усадьбы издательством «Альпина Проза». По задумке организаторов, фестиваль должен стать уникальной площадкой для общения авторов с аудиторией в неповторимой атмосфере русского дворянства.

В программе будут ярмарка литературы от ведущих издательств, активности для детей и взрослых, публичные беседы, встречи с авторами и автограф-сессии. Гостей также ждут мастер-классы, экскурсии и музыкально-театральная программа.

Участниками фестиваля станут театр неслышащих актеров «Недослов», актеры школы-студии МХАТ и театра DOC, творческое объединение «Квадратъ» и проект «Метаморфозы».

Мероприятие пройдет в усадебном парке, начало в 12:00. Стоимость входного билета составит от 250 до 500 рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Летние события уже в программе мероприятий.

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Фестивали
21 мая 2024, 12:06
Юного «инспектора ДПС» заметили на дороге в Раменском
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В Раменском заметили юного «помощника ГИБДД». Кадры с маленьким патрульным появились в распоряжении 360.ru.

Как отметил очевидец, мальчик в форме полицейского стоял на улице Свободы. Еще один собеседник 360.ru заметил ребенка на Донинском шоссе. Он предположил, что мальчик живет в этом районе.

Ребенок облачился в форму сотрудника ГИБДД. В рука он держал жезл и другие атрибуты госавтоинспектора. Проезжающие мимо водители иронично отреагировали на «правоохранителя».

«Здравия желаю», - сказал автор видео.

Еще один очевидец с юмором отметил, что ожидал остановки и штрафа за тонировку.

По данным Telegram-канала «112», мальчик действительно тормозил автомобили и требовал от водителей документы. Ребенка ищут правоохранители. Однако, как уточнили в публикации, строго наказывать его не собираются. С ребенком проведут беседу и отправят на экскурсию по Госавтоинспекции.

Штрафы Дети Видео ГИБДД Дороги Водители
21 мая 2024, 12:00
Жителям Подмосковья предложили выбрать лучший дизайн карты «Стрелка»
Минтранс Подмосковья
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Голосование за лучший авторский дизайн «Стрелки» началось на портале «Добродел». В этом году на конкурс поступило свыше 100 работ, посвященных Году семьи.

Жители Подмосковья могут выбрать понравившийся макет до 10 июня по ссылке. Всего на голосование выставлено десять изображений.

Работы победителей появятся на лимитированной серии карты «Стрелка». Напомним, транспортной картой можно оплатить проезд на городских, пригородных и междугородних маршрутах «Мострансавто».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Семья конкурсы
21 мая 2024, 11:56
Свыше 10 тысяч сложных операций провели в больницах Подмосковья с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 10 тысяч высокотехнологичных операций провели в подмосковных болльницах с начала года. Их делают в 37 медучреждениях.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, получить высокотехнологическую помощь в регионе можно по 15 профилям. «В подмосковных больницах можно получить бесплатную высокотехнологичную медпомощь по 15 профилям - онкологии, урологии, сердечно-сосудистой хирургии, травматологии и ортопедии, нейрохирургии. Только с начала года высокотехнологичные операции провели свыше 10 тысячам пациентов», - сказала она.

Болатаева добавила, что для оказания такой помощи необходимо современное оборудование, а также специалисты с высоким уровнем профессионализма.

Чаще всего в облатси проводят эндопротезирование, стентирование сосудов, имплантация кардиостимуяторов, удаление опухолей и другие операции. Сделать их можно бесплатно по полису ОМС.

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Больницы Врачи
21 мая 2024, 11:16
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 мая
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Одно возгорание в лесу потушили в Мытищах 20 мая. Оно распространилось на площади 5,8 гектара. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе, с 21 по 23 мая на большей части территории Подмосковья ожидают третий класс пожарной опасности. При этом 22 мая в Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится второй, а в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском - первый.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 21 градуса днем и опустится до восьми ночью.

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Пожары Лесные пожары

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