Литературный фестиваль «Про речь» пройдет в усадьбе Мураново 25 мая

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Событие проведут совместно с партнером усадьбы издательством «Альпина Проза». По задумке организаторов, фестиваль должен стать уникальной площадкой для общения авторов с аудиторией в неповторимой атмосфере русского дворянства.

В программе будут ярмарка литературы от ведущих издательств, активности для детей и взрослых, публичные беседы, встречи с авторами и автограф-сессии. Гостей также ждут мастер-классы, экскурсии и музыкально-театральная программа.

Участниками фестиваля станут театр неслышащих актеров «Недослов», актеры школы-студии МХАТ и театра DOC, творческое объединение «Квадратъ» и проект «Метаморфозы».

Мероприятие пройдет в усадебном парке, начало в 12:00. Стоимость входного билета составит от 250 до 500 рублей.

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