Литературный фестиваль «Про речь» пройдет в усадьбе Мураново 25 мая
Усадьба «Мураново» станет площадкой для нового литературного фестиваля «Про речь». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
Событие проведут совместно с партнером усадьбы издательством «Альпина Проза». По задумке организаторов, фестиваль должен стать уникальной площадкой для общения авторов с аудиторией в неповторимой атмосфере русского дворянства.
В программе будут ярмарка литературы от ведущих издательств, активности для детей и взрослых, публичные беседы, встречи с авторами и автограф-сессии. Гостей также ждут мастер-классы, экскурсии и музыкально-театральная программа.
Участниками фестиваля станут театр неслышащих актеров «Недослов», актеры школы-студии МХАТ и театра DOC, творческое объединение «Квадратъ» и проект «Метаморфозы».
Мероприятие пройдет в усадебном парке, начало в 12:00. Стоимость входного билета составит от 250 до 500 рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Летние события уже в программе мероприятий.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».