10 июля 2024, 14:49

Литературные чтения о семейных ценностях провели для школьников в Подольске

Министерство образования Московской области
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Литературную мозаику «Семья — это чудо и райская сказка» провели для ребят летнего лагеря «Радуга» школы № 3 Подольска. Школьникам рассказали о появлении и значении имен, а также как называли родственников на Руси.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, дети узнали о семейных традициях Древней Руси, почему Александр Пушкин гордился своей родословной и как нарисовать генеалогическое древо.

Для ребят провели увлекательную викторину по мотивам детской считалочки, а также познакомили с книжной выставкой «Маленькие рецепты большого семейного счастья», а после ребята создали аппликацию символа Дня семьи, любви и верности - «Ромашку».

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Подольск Дети Школьники
10 июля 2024, 15:35
Мособлдума рассказала о новой налоговой выплате для семей с детьми
Медиасток.рф
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Новую налоговую выплату утвердила Госдума 10 июля. С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут возвращать часть подоходного налога, уплаченного в предыдущем периоде. Подробнее рассказали в Мособлдуме.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться работающие родители с двумя и более детьми, чей доход на каждого члена семьи не превышает полтора региональных прожиточных минимума. По предварительным данным, это около четырех миллионов российских семей.

«Проще говоря, данная выплата - это часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году. Сумму пересчитают для вышеуказанных семей по ставке 6%, а разница - 7% - как раз будет возвращена в виде выплаты. Размер выплаты будет напрямую зависеть от уплаченных налогов, поэтому для каждой семьи он будет свой», - пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года. В этом же году семьи впервые смогут получить выплату за предыдущий, 2025 год.

Обратиться для получения выплаты можно в отделение Соцфонда или в офис МФЦ. Заявление можно подать онлайн через портал «Госуслуги».

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Дети Семья Мособлдума
10 июля 2024, 15:29
Школу № 2 в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю
Пресс-служба Минстроя МО
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Капитальный ремонт школы № 2 в поселке Правдинский городского округа Пушкинский вышел на финишную прямую. Здание входит в состав образовательного комплекса, объединившего шесть детских садов и три учебных учреждения.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. На стройплощадке трудятся 65 человек.

Строители выполняют работы по устройству кровли, фасада, а также штукатурят потолки внутри здания, укладывают плитку, и красят стены. Рабочие уже установили новые окна и двери.

«Через две недели начнется поставка технического оборудования: парт и стульев, компьютеров и оргтехники, а также интерактивных классных досок», - пояснил руководитель строительного проекта Александр Солодовников.

В ближайшее время рабочие демонтируют старый забор и установят новый, а вокруг здания школы проложат асфальтовую дорогу для пожарной техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Ремонтные работы
10 июля 2024, 15:26
Дети из Сергиево-Посадского семейного центра побывали на экскурсии в Лавре
Министерство социального развития
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Цикл паломнических поездок начался для воспитанников семейного центра «Сергиево-Посадский». Первая экскурсия уже прошла в Троице-Сергиевой Лавре.

В Лавре дети увидели множество древних церквей, монастырских построек, музеев, икон и реликвий, среди которых недавно возвращенная икона Андрея Рублева «Троица».

Ребята побывали в музейном комплексе, приложились к мощам, забрались на колокольню.

В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что такие поездки - это важная часть духовного воспитания детей-сирот. Ребята больше узнают о православной культуре и истории России, а также прекрасно проводят время в компании друзей.

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Экскурсии Сергиев Посад
10 июля 2024, 15:23
Воспитанники центра «Лобненский» присоединились к акции «Дети — детям»
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Воспитанники семейного центра «Лобненский» присоединились к акции «Дети — детям. Добро пожаловать в семью». Они сплели браслеты из резинок и передали их в родильное отделение Долгопрудненской городской больницы.

Добровольческий проект «Дети-детям. Добро пожаловать в семью» проходит во всех регионах России с 15 мая по 31 июля. Он направлен на вовлечение детей в добровольческую деятельность. Акцию приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Символ инициативы - ромашка. Воспитанники центра «Лобненский» сплели браслеты из подручных материалов. После - поделки передали в родильное отделение Долгопрудненской городской больницы. Подарки получили мамы, которые находятся в медицинском учреждении.

Напомним, в семейном центре «Лобненский» находятся дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Для воспитанников регулярно проводят образовательные и развлекательные мероприятия, а также привлекают к акциям. Цель учреждения - профилактика беспризорности.

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Дети Лобня Семья

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