Литературная викторина для школьников прошла в лицее № 23 Белоозерска

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К началу нового учебного года в спортивном центре «Лидер» в Электроуглях Богородского городского округа увеличили место для проведения тренировок. Здесь подготовили еще один зал для занятий спортом.

За время летних каникул работники центра реконструировали спортзал: снесли ненужную перегородку, провели тщательную уборку помещения, обновили интерьер, покрасили стены, создав комфортные условия для занятий.

Инициатива принадлежала тренерам, которые при поддержке Попечительского совета, обновили помещение. В состав этого совета входят бывшие воспитанники школы, победители и призеры соревнований разного уровня, а также родители спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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