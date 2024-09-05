05 сентября 2024, 20:27

Литературная викторина для школьников прошла в лицее № 23 Белоозерска

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Сотрудники Белоозерской библиотеки городского округа Воскресенск организовали для учащихся лицея № 23 интеллектуальный квест «Здравствуй, страна знаний!». Школьники участвовали в литературной викторине и отгадывали загадки.

Специалисты поздравили ребят с Днем знаний и пригласили посетить библиотеку. Второклассникам рассказали о цифровом сервисе «Мое Подмосковье. Библиотеки» и познакомили литературными новинками.

В рамках акции «В мир знаний - через библиотеку» ребята участвовали в интеллектуальном миксе «Здравствуй, страна знаний!». Они отвечали на вопросы литературной викторины и отгадывали загадки.

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Книги Дети Школы Воскресенск
05 сентября 2024, 21:02
Зал спортивного центра «Лидер» обновили в Электроуглях
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К началу нового учебного года в спортивном центре «Лидер» в Электроуглях Богородского городского округа увеличили место для проведения тренировок. Здесь подготовили еще один зал для занятий спортом.

За время летних каникул работники центра реконструировали спортзал: снесли ненужную перегородку, провели тщательную уборку помещения, обновили интерьер, покрасили стены, создав комфортные условия для занятий.

Инициатива принадлежала тренерам, которые при поддержке Попечительского совета, обновили помещение. В состав этого совета входят бывшие воспитанники школы, победители и призеры соревнований разного уровня, а также родители спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Богородский
05 сентября 2024, 20:47
Травматолог Чеховской больницы спас руку пациенту с перерезанным осколком тарелки сухожилием
Медиасток.рф
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Врачи Чеховской больницы спасли руку 50-летнему пациенту. Мужчина уронил тарелку, и осколки перерезали ему сухожилия.

Как рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области, травматологу Салману Асламханову пришлось два часа сшивать 2-миллимитровое сухожилие.

«Кисти рук состоят из множества связок и сухожилий. Сухожилия отвечают за функцию сгибания и разгибания пальцев, поворота кисти. Повреждения снижают функциональность вплоть до полной неподвижности отдельных пальцев или всей кисти. Мы восстановили подвижность пальца», - рассказал Асламханов.

Несмотря на то, что операция прошла успешно, мужчине предстоит длительный восстановительный период под наблюдением врача с обязательными профилактическими осмотрами.

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Больницы Врачи Чехов
05 сентября 2024, 20:46
Футболисты из Подмосковья примут участие в турнире «Стальная воля» в Самаре
Фото: РФС
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Подмосковные сборные по адаптивному футболу приняли участие во втором этапе всероссийских соревнований «Стальная воля». На турнир, который проходит в Самаре с 5 по 7 сентября, съехались более 600 спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью из 25 регионов России.

Подмосковные футболисты сразятся с соперниками в трех дисциплинах. Это футбол лиц с заболеванием церебральным параличом, мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями среди команд юношей и мини-футбол слепых среди мужских команд.

Также впервые в истории турнира пройдут соревнования по футболу на электроколясках среди юношеских команд.

Дали старт соревнованиям чемпион, член комитета РФС по социальной ответственности Юрий Борзаковский, бомбардир «Крыльев Советов Андрей Каряка и экс-капитан сборной России по футболу, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.

​«Мы хотим не только расширять географию и показывать нашим участникам разные уголки нашей страны. Для нас также важно, чтобы люди в разных регионах видели по-настоящему сильных духом спортсменов с безграничными возможностями», - сказал Смертин.

​Всероссийские соревнования «Стальная воля» проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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Спортсмены Футбол
05 сентября 2024, 19:16
Фестиваль любительского кино в Воскресенске продлится до 16 ноября
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В городском округе Лобня стартовал прием заявок на Белоозерский кинофестиваль-конкурс любительского кино, посвященный Году семьи. Он продлится с 1 сентября по 16 ноября.

Темой Белоозерского фестиваля любительского кино в этом году стала «Семья и Родина - Сердце и Душа». С 1 сентября в Доме культуры «Гармония» принимают заявки и видеоработы на конкурс. Участниками фестиваля могут стать отдельные авторы, коллективы, творческие объединения и группы.

Заявки и видеоработы принимают до 10 ноября. Их можно отправить по электронной почте belkinofest@mail.ru или принести в Дом культуры «Гармония» по адресу: город Белоозерский, улица Молодежная, дом 34. Победителей разделят по возрастным категориям.

Отметим, это уже десятый фестиваль, который организуют в Воскресенске. Здесь начинающие авторы и студии могут представить свои работы, получить на них рецензию, проявиться и найти своего зрителя, а также пообщаться с единомышленниками.

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Кино Воскресенск

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