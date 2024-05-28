Линии освещения восстановили на дорогах еще в 8 округах Подмосковья

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, освещение восстановили на 84-м километре Каширского шоссе в Ступине, на Железнодорожной улице в Серебряных Прудах, на улице Мира в Высоковске и на улице Ефремова в Наро-Фоминске, а также на Носовихинском шоссе в Балашихе, Новом шоссе в Долгопрудном, в деревнях Мухино и Лукино.

Специалисты уделяют особое внимание состоянию дорог и тротуаров в Подмосковье, а также проверяют остановки, знаки, светофоры, приводят в порядок ограждения, фонари и ремонтируют ямы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.

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