Линии освещения отремонтировали на 11 дорогах Подмосковья
Специалисты «Мосавтодора» восстановили неисправные линии освещения на 11 региональных дорогах. Представители компании регулярно проводят обследование дорожной инфраструктуры, уделяя особое внимание объектам, отвечающим за безопасность дорожного движения.
Работы выполнены в Королеве, Серебряных Прудах, Дмитрове, Солнечногорске, Волоколамске, Мытищах, Серпухове, а также в Егорьевске и Ступине.
Неисправные или неправильно функционирующие линии наружного освещения могут стать причиной аварий и дорожно-транспортных происшествий.
Например, плохая видимость в ночное время или при плохой погоде может привести к выезду на встречную полосу или на пешеходную зону и создать опасность для граждан. Поэтому специалисты оперативно занимаются ремонтом освещения.
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