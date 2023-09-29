Линии электропередачи в Воскресенске отремонтировали летом
Специалисты «Мособлэнерго» завершили капитальные работы на объектах в Воскресенске. Они отремонтировали 900 метров воздушных и 1,8 километра кабельных линий электропередачи, а также несколько объектов электросетевого хозяйства.
Специалисты «Мособлэнерго» провели капитальный ремонт на трех трансформаторных подстанциях и расчистили от растительности 6,4 гектара просек линий электропередачи.
Также заменили силовой трансформатор для повышения надежности электроснабжения южной части города Воскресенска, деревни Маришкино и садовых товариществ «Осташево», «Сосновый Бор», «Лужок», «Хорлово», «Химик-6», «Анфалово», «Анфалово-1», «Анфалово-2», «Лесное», «Прометей», «Десна».
Кроме того, в сентябре специалисты Воскресенского производственного отделения завершили капитальный ремонт трансформаторной подстанции на улице Куйбышева. Там установили новое оборудование, которое обеспечит надежность электроснабжения культурного центра «Усадьба Кривякино» и канализационно-насосной станции.
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