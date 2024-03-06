Ликвидация источника загрязнения реки Раздерихи началась в Лобне

В городском округе Лобня обнаружили источник загрязнения реки Раздериха, вызвавший обеспокоенность среди жителей микрорайона Луговая.

«Источник загрязнения оказался не там, где мы осматривали очистные, а в стороне - там, где расположены большие пруды. Здесь отстаивается вода. Как раз из такого пруда из-за недостаточной высоты земляного вала на местность изливалась вода из отстойника», - рассказала глава города Анна Кротова.

В Лобне ранее приняли решение о закрытии очистных сооружений в микрорайоне Луговая. Они перестанут функционировать в течение следующих двух месяцев.

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