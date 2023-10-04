Ликинский завод получит льготный заем на выпуск автобусов нового поколения

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«Ликинский автобусный завод реализует инвестиционный проект по запуску производства автобусов нового поколения. Объем инвестиций превысит 1,3 миллиарда рублей», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Более 760 миллионов рублей из этой суммы завод получит в виде льготного займа от ФРП РФ.

Завод в Ликино-Дулеве начнет выпускать городские низкопольные автобусы большого класса Citymax 12. Транспортное средство может перевозить 114 человек, обеспечивая удобство посадки и высадки пассажиров за счет увеличенной ширины дверных проемов и проходов между сидений. В салоне есть пандус для инвалидов, мягкие антивандальные кресла, кондиционер, мультимедийные экраны, USB-зарядки и Wi-Fi-роутеры. За счет внедрения инновационных материалов в автобусах значительно снижен уровень шума.

Производство Citymax 12 начнется с дизельной версии, в перспективе линейка будет расширена за счет газовых и электрических моделей.

Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья. Московская область вошла в первую тройку регионов России по этому показателю.