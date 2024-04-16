Ликино-Дулево победило на всероссийской премии «Туристические города»

В Ликино-Дулеве много памятников архитектуры. В их числе культурно-досуговый центр «Дулевский», построенный в 1930 году. Его создатель Константин Мельников проектировал клубы и гаражи, дома-коммун и даже первый саркофаг для Мавзолея Ленина. Мельников считается самым влиятельным архитектором ХХ века. Уникальность «Клуба фарфористов» в том, что он выполнен в виде пятиконечной звезды. Сейчас туристы приезжают сюда, чтобы увидеть памятник советского авангарда.

Один из брендов города - основанный почти два столетия назад Дулевский фарфоровый завод. Он являлся поставщиком императорского двора.

Еще одно направление промышленного туризма - экскурсии на предприятие «ЛиАЗ», где делают автобусы, водоробусы и электробусы.

«Красочный завод, который тоже существует в нашем городе очень давно, тоже готов открыть свои двери для туристов. Это эксклюзивное производство, которое создает краски для фаянса, фарфора, стекла, в том числе золотую краску, которой расписывают наш дулевский фарфор», - добавила директор культурно-досугового центра «Дулевский» Виктория Беккер.

Помимо развитого промышленного туризма, на всероссийской премии город отметили за сувенирную продукцию. Из Ликино-Дулево туристы привозят фарфор, игрушечные электробусы, леденцы с розами, баночки с «фарфоровым» вареньем, чашки, магниты, футболки с белкой. Этот зверек - символ музея «Чай с вареньем». Его, как и ежегодный фестиваль варенья, обязательно стоит посетить.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В Ликино-Дулеве много памятников архитектуры. В их числе культурно-досуговый центр «Дулевский», построенный в 1930 году. Его создатель Константин Мельников проектировал клубы и гаражи, дома-коммун и даже первый саркофаг для Мавзолея Ленина. Мельников считается самым влиятельным архитектором ХХ века. Уникальность «Клуба фарфористов» в том, что он выполнен в виде пятиконечной звезды. Сейчас туристы приезжают сюда, чтобы увидеть памятник советского авангарда.

Один из брендов города - основанный почти два столетия назад Дулевский фарфоровый завод. Он являлся поставщиком императорского двора.

Еще одно направление промышленного туризма - экскурсии на предприятие «ЛиАЗ», где делают автобусы, водоробусы и электробусы.

«Красочный завод, который тоже существует в нашем городе очень давно, тоже готов открыть свои двери для туристов. Это эксклюзивное производство, которое создает краски для фаянса, фарфора, стекла, в том числе золотую краску, которой расписывают наш дулевский фарфор», - добавила директор культурно-досугового центра «Дулевский» Виктория Беккер.

Помимо развитого промышленного туризма, на всероссийской премии город отметили за сувенирную продукцию. Из Ликино-Дулево туристы привозят фарфор, игрушечные электробусы, леденцы с розами, баночки с «фарфоровым» вареньем, чашки, магниты, футболки с белкой. Этот зверек - символ музея «Чай с вареньем». Его, как и ежегодный фестиваль варенья, обязательно стоит посетить.