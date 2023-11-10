10 ноября 2023, 14:13

Лига молодых матерей Подмосковья напомнила правила безопасности для детей в быту

Андрей Семибратов
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Специалист Лиги молодых матерей Подмосковья напомнил родителям правила безопасности детей в быту. По его словам, дети могут заинтересоваться опасными предметами и использовать их не по назначению.

«Главный способ малыша познавать мир - это попробовать его на вкус. Ребенок буквально все тянет в рот. Поэтому важно убрать из доступа все предметы, которые могут причинить маленькому человечку вред», - рассказала специалист по грудному вскармливанию и раннему развитию детей Екатерина Савосина.

Один из наиболее эффективных приемов - встать на четвереньки и посмотреть с высоты роста малыша, что конкретно он видит и до чего может дотянуться. Все мелкие предметы, а также бытовую химию, косметику и тому подобное необходимо убрать из поля зрения «Если позволяет жилплощадь, то идеально, чтобы это была комната, которая закрывается. Если такой возможности нет - то поднимаем игровую зону старшего наверх, например, на стол», - добавил специалист.

Если мелкий предмет попал в ухо, нос или ребенок его проглотил, не стоит пытаться самостоятельно извлечь его. Чаще всего такие попытки либо проталкивают предмет глубже, либо вызывают повреждение тканей. В таком случае необходимо показать ребенка специалистам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что поддержку будущих мам в Подмосковье признали одной из лучших в России. Оценку дали на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

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Дети
10 ноября 2023, 14:53
Слесарь из Балашихи с самым большим в Подмосковье стажем победил в конкурсе «Лучший по профессии»
Телеканал «360»
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Слесарь Николай Бугаков из Балашихи — сотрудник с самый большим стажем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье. В профессии он 40 лет. Недавно специалиста отметили на областном конкурсе «Лучший по профессии».

Николай Бугаков работает в компании «Балашихинские коммунальные системы». Он начинал с должности машиниста технологических насосов, а сейчас - слесарь аварийно-восстановительной службы 6-го разряда.

Николай контролирует работу всех котельных в микрорайоне Железнодорожный. Он первым выезжает на места аварий и делает все, чтобы в дома жителей скорее вернулись вода и тепло.

«Со временем менялись технологии. Мы учились, обучались. Сейчас уже современное оборудование. Мы реагируем на аварийные вызовы, выезжаем на место и все устраняем. Коллектив хороший, сплоченный, дружный. Все хорошо, жизнь удалась», - сказал Николай Бугаков.

Всего в организации «Балашихинские коммунальные системы» трудится свыше 500 сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что количество жалоб от жителей Подмосковья на отопление снизилось.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Балашиха
10 ноября 2023, 14:36
Домодедовские школьники разработали программу по индивидуальному подбору питания при стрессе
Unsplash
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Учащиеся домодедовской школы № 2 приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Технологии успеха». Во время соревнований школьники разработали специальную компьютерную программу, которая выявляет особенности организма и дает рекомендации по питанию.

Педагог-психолог домодедовской школы № 2 Юлия Богданова рассказала, что ученики участвовали в треке «Медицина будущего». На соревнования в Пермь поехали пять домодедовских школьников. Во время олимпиады каждому из них отвели свою роль.

«Нам, исследователям, выдали образовательный набор-конструктор для программирования. Мы самостоятельно собрали его так, чтобы он умел определять стресс у ребенка», - поделилась одна из учениц.

Отмечается, что школьники много работали с информацией. Так, они составляли списки продуктов, рассказывали об их пользе и составе. Потом производился расчет калорий. Все данные передали программистам.

Главной задачей школьников стало разработать программу, которая будет составлять индивидуальный рацион питания при стрессе.

«Мы работали с помощью языка программирования Python. У нас получилась вполне рабочая программа. Ей можно пользоваться в школах», - добавил ученик школы № 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Город Домодедово
10 ноября 2023, 14:29
Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне в 2024 году
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Семь зон отдыха обустроят во время благоустройства в Центральном парке культуры и отдыха в Лобне. Работы проведут в 2024 году.

Парк разделят на семь зон: мемориальную и многофункциональную, для тихого отдыха и культурно-массовых мероприятий, а также для выгула домашних животных, детских игр и спорта. Подрядчик установит системы видеонаблюдения и освещения, игровое, спортивное оборудование и другие объекты взамен старых аттракционов, зданий и малых архитектурных форм.

Работы проведут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Финансирование проекта обеспечат за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Центральный парк культуры и отдыха находится на улице Ленина. Вокруг расположены жилые кварталы, социальные и административные объекты. Парк является основной точкой притяжения жителей и гостей города.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Лобня Парки
10 ноября 2023, 14:28
Камеры для выявления нарушений перехода через железную дорогу установили в Долгопрудном
Минтранс Подмосковья
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Выявлять нарушителей при переходе железной дороги в Долгопрудном будут новые камеры с функцией распознавания лиц. Всего в регионе такие устройства работают более чем на 50 станциях.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, камеры устанавливают там, где нарушения совершают чаще всего. Система также способна определить личность и составить протокол о привлечении к административной ответственности.

В министерстве призвали жителей быть внимательными и переходить пути только в положенных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги

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