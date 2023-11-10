Лига молодых матерей Подмосковья напомнила правила безопасности для детей в быту

«Главный способ малыша познавать мир - это попробовать его на вкус. Ребенок буквально все тянет в рот. Поэтому важно убрать из доступа все предметы, которые могут причинить маленькому человечку вред», - рассказала специалист по грудному вскармливанию и раннему развитию детей Екатерина Савосина.

Один из наиболее эффективных приемов - встать на четвереньки и посмотреть с высоты роста малыша, что конкретно он видит и до чего может дотянуться. Все мелкие предметы, а также бытовую химию, косметику и тому подобное необходимо убрать из поля зрения «Если позволяет жилплощадь, то идеально, чтобы это была комната, которая закрывается. Если такой возможности нет - то поднимаем игровую зону старшего наверх, например, на стол», - добавил специалист.

Если мелкий предмет попал в ухо, нос или ребенок его проглотил, не стоит пытаться самостоятельно извлечь его. Чаще всего такие попытки либо проталкивают предмет глубже, либо вызывают повреждение тканей. В таком случае необходимо показать ребенка специалистам.

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