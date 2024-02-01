Лифты заменят в 181 доме в Подмосковье в 2024 году

«В Московской области заменено все лифтовое оборудование, отслужившее нормативный срок 25 лет, с 2020 идет процесс плановой замены. В текущем году лифты будут заменены в 181 жилом доме», - сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В Московской области лифтовое хозяйство активно развивается, в том числе, благодаря поставщикам из Серпухова и Лыткарина. На данный момент лифтовой парк Московской области составляет около 60 тысяч лифтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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