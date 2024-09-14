14 сентября 2024, 14:25

Лифты в многоквартирном доме на Тверской улице заменили в Дубне

Unsplash
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В Дубне завершена замена лифтов в жилом доме по улице Тверская, 6а в рамках программы капитального ремонта. Специальная комиссия тщательно проверила все аспекты работ, включая состояние шахты, кабины, автоматики, системы защиты и исполнительной документации.

Жители дома остались довольны, так как работы были завершены на месяц раньше запланированного срока. Заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин отметил, что срок службы старого лифтового оборудования превысил 25 лет.

В последние годы эксплуатация лифта продлевалась лишь благодаря техническому надзору и актам техобследования. Совет дома принял решение провести собрание собственников и перейти с накопления средств на спецсчете в фонд капитального ремонта, так как необходимых средств на спецсчете не хватало.

В этом году в программу капитального ремонта в Дубне вошли 22 дома, из которых работы уже завершены в восьми многоквартирных домах.

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ЖКХ Дубна
14 сентября 2024, 15:27
Заместители главы Чехова провели обход придомовых территорий в Мещерском
Медиасток.рф
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В городском округе Чехов продолжается активная работа по поддержанию чистоты и порядка на общественных и дворовых территориях. В поселке Мещерское по поручению главы округа проведен обход придомовой территории заместителями главы Артемом Поповым и Алексеем Родином совместно с представителями ЖКХ.

В ходе обхода особое внимание было уделено состоянию детской игровой площадки. Были намечены работы по уборке лишних предметов, окосу травы и закраске граффити. Заместитель главы Алексей Родин отметил необходимость ремонта входных групп и устранения вандальных надписей на домах.

«Обратили внимание на некоторые недочёты, которые существуют у управляющей компании. Все поручения уже даны, и управляющие компании отработают эти вопросы в ближайшее время», - заявил Родин.

По итогам обхода все выявленные проблемы будут оперативно решены, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей округа.

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Благоустройство ЖКХ Чехов
14 сентября 2024, 14:26
Легкоатлетический забег в память военкоров стартовал в Балашихе
Unsplash
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Балашиха 14 сентября отмечает 194-й день рождения. В честь праздника для жителей и гостей округа подготовили развлекательные и памятные мероприятия. На Луговой улице в городе стартовал легкоатлетический забег в память о военкорах и журналистах, которые освещают события СВО.

Помимо этого, все желающие смогут посетить музыкальные фестивали, творческие мастер-классы, ярмарку и литературные встречи. В 16:00 на территории «Фабрики 1830» на Советской улице пройдет большой концерт, а также игра в лазертаг и иммерсивный спектакль.

Ранее сегодня состоялось торжественное открытие мурала в честь погибшего в зоне СВО военкора Семена Еремина.

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Балашиха
14 сентября 2024, 13:36
Тренировочную ледовую дорожку зальют в конькобежном центре в Коломне
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Дорожку протяженностью 300 метров зальют в центре «Коломна». На ней смогут тренироваться спортсмены по конькобежному и зимним видам спорта.

Тренировочную 300-метровую ледовую дорожку зальют в центре 16 сентября. На ней будут готовиться к соревнованиям спортсмены школы «Комета» по конькобежному спорту, школы по зимним видам спорта.

Свои тренировки здесь смогут проводить также конькобежцы «Школы чемпионов Екатерины Лобышевой» и юные воспитанники спортивно-оздоровительной секции «Орлята».

После дорожку откроют для посетителей массовых катаний.

Отметим, что в конькобежном центре «Коломна» уже начался спортивный сезон. На льду побывали сборная команда России по конькобежному спорту и участники первых стартов сезона всероссийских соревнований.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Коломна
14 сентября 2024, 13:35
Сбор помощи для Курска и Белгорода пройдет в парке Мира в Коломне 14 сентября
Медиасток.рф
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Гуманитарную помощь для жителей приграничных территорий соберут в парке Мира в Коломне. Акция проходит 14 сентября.

Сбор организуют у главной сцены. Здесь будут принимать строительные материалы и инструменты, предметы быта, теплые вещи, обувь, спальные мешки, постельные принадлежности, а также продукты питания.

«Мы призываем всех неравнодушных проявить доброту и участие к тем, кто наиболее нуждается в нашем внимании и поддержке. Давайте объединим усилия и сделаем эту акцию максимально эффективной. Вместе мы можем поменять чью-то жизнь, подарить надежду и показать, что человечность и забота все еще имеют большое значение», - прокомментировали организаторы акции.

Гумпомощь направят жителям Курской и Белгородской областей. Представителей бизнеса, желающих помочь, просят обратиться к директору молодежного центра «Выбор» по телефону 8 (926) 282-43-55.

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Коломна Волонтеры Парки

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