Лифты в многоквартирном доме на Тверской улице заменили в Дубне

Жители дома остались довольны, так как работы были завершены на месяц раньше запланированного срока. Заместитель главы городского округа Дубна Павел Гришин отметил, что срок службы старого лифтового оборудования превысил 25 лет.

В последние годы эксплуатация лифта продлевалась лишь благодаря техническому надзору и актам техобследования. Совет дома принял решение провести собрание собственников и перейти с накопления средств на спецсчете в фонд капитального ремонта, так как необходимых средств на спецсчете не хватало.

В этом году в программу капитального ремонта в Дубне вошли 22 дома, из которых работы уже завершены в восьми многоквартирных домах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».