Лидеров выработки вторсырья за неделю определили на КПО «Восток» и «Нева» в Подмосковье
Комплексы по переработке отходов «Восток» и «Нева» определили лидеров по выработке вторсырья за неделю. Большинство перерабатываемых там компонентов — это пластиковые бутылки.
Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, ежегодно КПО «Нева» перерабатывает 500 тысяч тонн отходов, а КПО «Восход» - 1,2 миллиона тонн.
Около 75% собранного мусора идет на переработку. Около 20% становится вторсырьем, 30% компостируется и 25% становится топливом.
С 21 по 28 декабря лидерами по переработке стали пластиковые бутылки, картон, тетрапак, жесть и стекло.
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