Лидеров выработки вторсырья с 6 по 13 октября определили на КПО «Восток» и «Нева» в Подмосковье

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75% собранных отходов отправляется на переработку. 15-20% из них используется как вторичное сырье, 30% компостируется в техногрунт, а 25% превращается в топливо из отходов. Сортировочные линии, станции компостирования, участки заготовки топливной фракции и очистные сооружения полноценно функционируют.

С 6 по 13 октября 2023 года на КПО «Восток» в городском округе Егорьевск наиболее распространенными материалами для вторичной переработки стали ПЭТ-бутылки, черная и прозрачная пленка ПВД, картон, консервные банки и разделенное стекло.

На КПО «Нева» в городском округе Солнечногорск с 6 по 13 октября 2023 года лидерами выборки вторичного сырья стали смешанные ПЭТ-бутылки, пленки ПВД, различные виды стекла, картон и макулатура.

Автоматическая система нейтрализации запахов «мокрый барьер» вокруг четырех станций компостирования работает круглосуточно, также применяется технология гидронапыления на картах размещения отходов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указал на необходимость усиления борьбы с выбросом мусора на территориях, не предназначенных для этого.

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