23 мая 2024, 18:36

Лидеров выборки вторсырья определили на подмосковных КПО за неделю

Министерство ЖКХ МО
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Сбор и сортировка отходов более чем по 40 компонентам происходит на подмосковных КПО в штатном режиме. За неделю лидерами выборки вторсырья на комплексах «Нева» и «Восток» стали три вида стекла, ПЭТ-микс, ПВД-пленка, картон и макулатура.

На комплексах по переработке отходов до 70% мусора идет на переработку, 10-15% - вторсырье, 30% компостируется в техногрунт, еще 25% направляется на топливо из отходов. Отмечается, что сортировочные линии на двух заводах, станции компостирования, участок заготовки топливной фракции и очистные сооружения функционируют в штатном режиме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых очистных сооружениях в Сергиевом Посаде. Их планируют открыть в 2025 году.

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ЖКХ Переработка
23 мая 2024, 18:55
Мособлдума и Народное собрание Дагестана подписали договор о сотрудничестве
Пресс-служба Мособлдумы
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Прием Народного собрания Республики Дагестан состоялся в Московской областной думе. По итогам встречи парламентарии двух регионов подписали соглашение о сотрудничестве.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил уверенность, что соглашение станет прочным основанием для дальнейшего развития сотрудничества между Подмосковьем и Дагестаном. Он отметил, что каждый год объем товарооборота между регионами составляет более 3,3 миллиарда рублей, а Москва и Подмосковье лидируют по числу туристов, посещающих Дагестан. Важными направлениями будут привлечение инвестиций, развитие туризма и предпринимательской деятельности, а также обмен опытом совершенствования мер поддержки бизнеса. Брынцалов также подчеркнул приоритетные задачи в совместной работе, включая вопросы, связанные со специальной военной операцией.

Председатель Народного собрания Республики Дагестан Заур Аскендеров выразил признательность за вклад дагестанцев в развитие Московской области, уточнив, что население области насчитывает более 80 тысяч представителей республики.

«Мы видим, единство и взаимопонимание между людьми разных национальностей и религий сегодня только крепнет», - указал Заур Аскендеров.

Он подчеркнул важность конструктивных и дружественных связей между парламентариями обоих регионов и выразил надежду, что подписанное соглашение станет основой для совместных действий в различных сферах.

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Дагестан Мособлдума
23 мая 2024, 18:50
Дорожное покрытие отремонтировали еще в шести округах Подмосковья
Минтранс Подмосковья
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Представители «Мосавтодора» отремонтировали дорожное покрытие еще в шести округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Ногинске, Красногорске, Дзержинском, Воскресенске и Дмитрове.

Дорожные службы установили искусственные неровности для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах.

В Минтрансе отметили, что обследования региональных дорог проводятся еженедельно. Особое внимание дорожные службы уделяют содержанию дорог и тротуаров, остановочным пунктам, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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Дороги
23 мая 2024, 18:40
Мероприятия ко дню рождения Пушкина пройдут в библиотеках в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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День рождения Пушкина в Химках отметят праздничными мероприятиями в библиотеках. Организаторы подготовили для гостей викторины, книжные выставки, поэтические часы и интерактивные лекции.

Например, в библиотеке № 3 6 июня пройдет литературная игра, а в библиотеке «Читающая семья» организуют музыкально-поэтический час. Развлекать жителей Фирсановки будут презентацией и викториной о жизни Александра Пушкина, также в программе музыкальные номера - будут звучать романсы на стихи поэта. Желающие могут почитать его произведения. Адрес: улица Речная, дом 20.

«Произведения Пушкина - это классика, которую изучают в школах, вузах, его цитируют и читают. Благодаря таким тематическим мероприятиям наше подрастающее поколение сможет лучше узнать биографию поэта и ознакомиться с его выдающимися произведениями», - отметила муниципальный депутат Совета депутатов Надежда Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Химки Семья
23 мая 2024, 18:37
Отряды «Химспаса» проверили готовность техники к летнему сезону в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Смотр сил и средств пожарных дружин и спасательных отрядов прошел в Химках 23 мая. Осмотрел технику и пообщался с личным составом заместитель главы городского округа по вопросам безопасности Александр Цуканов.

Особое внимание - подготовке работников, исправности техники, доукомплектованию оборудования. Добровольческие отряды продемонстрировали свой инвентарь и экипировку. Также готовы дополнительная техника и отряд спасателей на случай осложнения обстановки с природными пожарами.

«Основной целью данного мероприятия является проверка готовности сил и средств, применяемых для тушения природных пожаров, проверка готовности наших добровольных пожарных дружин, территориальных управлений микрорайонов, их оснащения и наличия навыков тушения пожара», - подчеркнул Александр Цуканов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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Спасатели Пожары Химки

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