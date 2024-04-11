Лидерами выборки вторсырья на КПО «Восток» и «Нева» за неделю стали ПЭТ-микс и три вида стекла

В период с 4 по 11 апреля 2024 года на КПО «Нева», который находится в городском округе Солнечногорск, были выявлены лидеры по сбору вторичного сырья. Среди них - смешанный пластик (ПЭТ-микс), три типа стекла, полиэтиленовые пленки (ПВД), картон и макулатура.

На другом объекте, КПО «Восток», расположенном в городском округе Егорьевск, также были определены лидеры по сортировке вторичного сырья. Среди них - ПЭТ-тара смешанного типа, прозрачные ПЭТ-бутылки (для воды), картон, тетрапак, упаковка из жести, рассыпчатая жесть, прозрачное и цветное стекло, а также прозрачные и черные пленки ПВД и полипропилен.

Отмечается, что план по ремонту оборудования на производстве был выполнен в срок. Кроме того, на КПО «Восток» внедрили систему «мокрый барьер» для устранения неприятных запахов, которая будет работать круглосуточно до начала морозов. На следующей неделей планируется запуск аналогичной системы на КПО «Нева».

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