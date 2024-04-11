11 апреля 2024, 19:55

Лидерами выборки вторсырья на КПО «Восток» и «Нева» за неделю стали ПЭТ-микс и три вида стекла

Группа ЭкоЛайн
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Сбор и сортировка отходов на КПО «Нева» и КПО «Восток» проходит в штатном режиме. До 70% вторсырья идет на переработку. В апреле лидерами выборки стали ПЭТ-микс, три вида стекла, ПВД-пленки и другие виды отходов.

В период с 4 по 11 апреля 2024 года на КПО «Нева», который находится в городском округе Солнечногорск, были выявлены лидеры по сбору вторичного сырья. Среди них - смешанный пластик (ПЭТ-микс), три типа стекла, полиэтиленовые пленки (ПВД), картон и макулатура.

На другом объекте, КПО «Восток», расположенном в городском округе Егорьевск, также были определены лидеры по сортировке вторичного сырья. Среди них - ПЭТ-тара смешанного типа, прозрачные ПЭТ-бутылки (для воды), картон, тетрапак, упаковка из жести, рассыпчатая жесть, прозрачное и цветное стекло, а также прозрачные и черные пленки ПВД и полипропилен.

Отмечается, что план по ремонту оборудования на производстве был выполнен в срок. Кроме того, на КПО «Восток» внедрили систему «мокрый барьер» для устранения неприятных запахов, которая будет работать круглосуточно до начала морозов. На следующей неделей планируется запуск аналогичной системы на КПО «Нева».

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Переработка Экология
11 апреля 2024, 20:35
Консультации на кладбищах Подмосковья проведут в апреле
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Государственное бюджетное учреждение Московской области «Центр муниципальных услуг» возобновляет выезды консультантов на кладбища. Мероприятия проводятся для того, чтобы жители Подмосковья имели возможность задать вопросы, касающиеся погребений и захоронений.

В апреле бесплатные консультации пройдут на следующих кладбищах: 12 апреля - на кладбище Пуршевское в Балашихе; 19 апреля - на кладбище Муниципальное городское кладбище Новое в Дзержинском; 26 апреля - на кладбище Востряковское в городском округе Домодедово, а также на других объектах.

Директор ГБУ МО «ЦМУ» Николай Казаков отметил, что основной целью учреждения является предоставление гражданам информации о погребении и ритуальном обслуживании в соответствии с законодательством России и Московской области. Весной и летом проводятся еженедельные выезды сотрудников для бесплатных консультаций жителей Подмосковья.

Консультанты ГБУ МО «ЦМУ» будут находиться в центральной зоне кладбища рядом с административным зданием. Опознать их можно опознать по информационным баннерам учреждения и форменной одежде с символикой ГБУ МО «ЦМУ».

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Переработка Экология
11 апреля 2024, 19:13
Руководитель ГУСТ Подмосковья Аипова провела общеобластной штаб по содержанию территорий
ГУСТ МО
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Проведение месяца чистоты и благоустройства продолжается в Московской области. На совещании с руководителем ГУСТ МО Светланой Аиповой обсудили вопросы устранения аварийно-опасных ям во дворах, глубина которых превышает пять сантиметров, обработки заявок, поступающих через робота «Женю», и другие вопросы.

Светлана Аипова подчеркнула, что в ходе генеральной уборки на текущей неделе необходимо завершить I цикл прометания и промывки тротуаров и проездов, выполнить мойку контейнерных площадок на 50%, на 33% - уборку газонов, чтобы уложиться в срок до 30 апреля.

«Хорошими темпами идут 39 городских округов, в числе которых Пущино, Молодежный, Серебряные Пруды, Дзержинский, Орехово-Зуевский», - отметила Светлана Аипова.

Она также подчеркнула, что до 1 мая муниципалитеты должны завершить устранение аварийных ям, чтобы перейти к плановому ремонту. В настоящее время наблюдается недостаточная динамика выполнения задач у Лобни, Чехова, Дмитровского, Клина, Истры и Воскресенска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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ЖКХ
11 апреля 2024, 19:00
Реконструкция Пироговского шоссе в Мытищах завершится в 2025 году
Главгосстройнадзор МО
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Реконструкция Пироговского шоссе продолжается в Мытищах. Речь идет об участке автодороги Виноградово — Болтино — Тарасовка протяженностью свыше двух километров. На данный момент работы выполнили более чем на треть.

Рабочие приступили к расширению автодороги осенью 2022 года. Сейчас на объекте проводят переустройство газопровода, инженерных коммуникаций, а также строят путепровод через ж/д пути.

Во время реконструкции шоссе расширят до четырех полос, а вдоль трассы установят шесть остановок. Помимо этого, проектом предусмотрено обустройство тротуара, установка освещения и обустройство велодорожки до Олимпийского проспекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе. Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах.

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Мытищи Строительство Дороги
11 апреля 2024, 18:48
Свыше ста наборов сухих блюд сделали волонтеры Балашихи для бойцов СВО
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Более ста наборов сухих супов и других блюд собрали «Волонтеры Подмосковья» в Общественной палате Балашихи для бойцов специальной военной операции. Они приняли участие мастер-классе по фасовке блюд готового приготовления.

Наборы изготавливает жительница Балашихи Ксения и обычно на упаковку уходит неделя. С помощью волонтеров удалось справиться с задачей за 15 минут.

«В региональном ресурсном центре „Волонтеры Подмосковья“ прошел мастер-класс по фасовке блюд готового приготовления, который наш волонтер Ксюша на территории округа готовит для воинов Отечества. Когда обычные жители выходят с предложениями о помощи бойцам, мы это очень ценим. Это помогает приближать нашу победу», - сказала руководитель регионального ресурсного центра Елена Жарова.

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции принимают в двух постоянных пунктах по адреса: проспект Ленина, 7/1 и Парковая, 7.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что бойцам доставили подарки от школьников Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Военные Балашиха

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