Лидера третьего этапа турнира «Лига квизов» определили в Мытищах

Турнир продолжает набирать обороты, и главный победитель будет определен в финале, который состоится в конце года. Чтобы стать лучшим из лучших, командам необходимо набрать наибольшее количество баллов за все туры.

Темой третьего этапа стали любовь, судьба и известные цитаты из мировой литературы и русской классики. Специалист по работе с молодежью МЦ «Импульс» Алина Тетиевская отметила, что впереди еще четвертый этап, где определенной тематики нет.

По итогам игры победителями третьего этапа стала команда «Кosmostars». Однако впереди участников ждут новые этапы, которые могут изменить ход игры и распределение баллов. Турнир продолжает оставаться интригующим и насыщенным событиями, поддерживая интерес участников и зрителей.

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