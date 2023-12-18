«Лидер по экспорту и ключевой партнер». Андрей Воробьев — о сотрудничестве Подмосковья и Белоруссии

Партнеры приложат еще больше усилий для укрепления отношений, заключил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сегодня с командой приехали в Минск, чтобы вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко обсудить партнерство Республики Беларусь и Московской области. Подмосковье вносит большой вклад в развитие экономического, торгового и гуманитарного российско-белорусского сотрудничества», - сказал Андрей Воробьев.

В регионе работает уже около 120 белорусских компаний. Все они разные, но, по словам губернатора, каждая развивается, приносит прибыль и создает рабочие места.

Белоруссия для Подмосковья - лидер экспорта, ключевой партнер по импорту и товарообороту, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время визита в Минск. Обе стороны, по его словам, намерены укреплять «союзные, братские отношения».