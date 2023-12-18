18 декабря 2023, 15:48

«Лидер по экспорту и ключевой партнер». Андрей Воробьев — о сотрудничестве Подмосковья и Белоруссии

Читайте нас в: Google Новости

Белоруссия для Подмосковья — лидер экспорта, ключевой партнер по импорту и товарообороту, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время визита в Минск. Обе стороны, по его словам, намерены укреплять «союзные, братские отношения».

Партнеры приложат еще больше усилий для укрепления отношений, заключил Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Сегодня с командой приехали в Минск, чтобы вместе с Александром Григорьевичем Лукашенко обсудить партнерство Республики Беларусь и Московской области. Подмосковье вносит большой вклад в развитие экономического, торгового и гуманитарного российско-белорусского сотрудничества», - сказал Андрей Воробьев.

В регионе работает уже около 120 белорусских компаний. Все они разные, но, по словам губернатора, каждая развивается, приносит прибыль и создает рабочие места.

Белоруссия для Подмосковья - лидер экспорта, ключевой партнер по импорту и товарообороту, рассказал губернатор Андрей Воробьев во время визита в Минск. Обе стороны, по его словам, намерены укреплять «союзные, братские отношения».

Белоруссия Экспорт Андрей Воробьев
18 декабря 2023, 16:37
Новую поликлинику построили на Советской улице в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Строительство городской поликлиники на 200 посещений в смену завершилось в Мытищах. Ее возвели на Советской улице в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Поликлиника состоит из двух отделений. В детском расположены кабинет неотложной помощи, фильтр-боксы для острых респираторных, группа помещений приема анализов и кабинет прикрепления. А во взрослом отделении оборудовали кабинет неотложной помощи и хирургическое отделение. Общая площадь здания составила более трех тысяч квадратных метров.

Новую поликлинику откроют в декабре. Принимать пациентов здесь будут участковые терапевты, педиатры и узкопрофильные специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Поликлиники
18 декабря 2023, 16:33
Замминистра имущественных отношений Подмосковья рассказал о законе по приаэродромным зонам
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Приаэродромные зоны занимают 40% территорий Подмосковья. О законопроектах в этой сфере в эфире «360» рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

По инициативе Министерства имущественных отношений Московской области в регионе приняли законопроект по приаэродромным территориям. Так, для размещения объектов в данных локациях больше не требуется согласование Роспотребнадзора.

Благодаря законопроекту из-под запрета вышли около 200 тысяч земельных участков.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Поликлиники
18 декабря 2023, 16:32
Новогодняя программа для детей прошла в парке Киово в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Читайте нас в: Google Новости
Интерактивная программа для детей прошла в парке Киово в Лобне. Юных жителей округа развлекали Дед Мороз и Снегурочка.

Новогодняя программа стала первым большим мероприятием в парке после завершения благоустройства. Дед Мороз и Снегурочка провели для ребят веселые игры, танцы и викторины. После дети вместе с зимним волшебником зажгли иллюминацию на голубой ели.

Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Следующий новогодний праздник в парке пройдет 23 декабря в 12:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Лобня Новый год Парки
18 декабря 2023, 15:45
Ирина Смирнова из Истры получила звание «Медсестра Подмосковья»
Борщёва Светлана
Читайте нас в: Google Новости
Итоги профессионального конкурса медсестер подвели в Подмосковье. В этом году его участниками стали 220 специалистов. По итогам конкурса звание «Медсестра Подмосковья» получила представительница взрослой поликлиники № 1 в Истре Ирина Смирнова.

Ирина родилась и выросла в Истре. В больнице округа она трудится уже 37 лет. Изначально она работала в детском отделении, а потом перешла в хирургию.

«Самое главное - любить тех, с кем работаешь. Это не только коллектив, но и пациенты. Важно ставить себя на их место. Бывает, что приходят одинокие, начинают изливать душу, а тебе некогда их слушать, но ведь это могли быть твои мама или папа», - подчеркнула медсестра.

На конкурс Ирину выдвинул коллектив. На первом этапе было тестирование на компьютере - конкурсантам предстояло ответить на 50 вопросов по всему сестринскому делу. Специализация не имела значения, поскольку медсестра должна знать всю теорию и уметь ориентироваться в разных ситуациях.

Второй этап - ситуационные задачи. Участники тянули билеты и рассказывали комиссии, как бы они поступили в конкретной ситуации.

«Я очень горда была, когда сдала второй этап - даже не знала еще, прошла или нет, а уже когда узнала, что получила звание - горда вдвойне, потому что оправдала доверие тех, кто за меня болел», - заключила Смирнова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Врачи

Новости по теме