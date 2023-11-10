Личные вещи семьи Ленина представили на выставке в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Эта уникальная экспозиция предоставляет посетителям возможность увидеть не только посуду, которой пользовалась семья Владимира Ленина, но и посмотреть записную книгу домработницы, в которой отражены расходы на продукты питания за 1934 год. Записи в этой книге предоставляют почти полное представление о том, из каких продуктов состоял рацион семьи и позволяют проследить динамику цен в то время.

Кроме того, гости выставки смогут ознакомиться с планом квартиры Ульяновых в Кремле, а также посмотреть содержание комода и письменного стола Н. К. Крупской, а также личные вещи сестры Ленина - М. И. Ульяновой. Все эти предметы, которые окружали членов семьи Владимира Ильича, свидетельствуют о высоком социальном статусе их хозяев.

Среди них можно увидеть такие предметы, как произведенные на экспорт нитки Leningradtextil, металлический нумератор и английскую машинку для стрижки волос KOH-I-NOOR от фирмы S.Pearson&Co, а также радио-наушники и многое другое.

Выставка представляет фондовые предметы из коллекции музея-заповедника, которые относятся к 1920-м годам двадцатого века. В это время молодое советское государство активно проводило «борьбу за новый быт», затрагивающую все сферы повседневной жизни.

Идея заключалась в том, чтобы быт не стал основой гражданского интереса и не определял смысл жизни людей. Однако к концу 1920-х годов стало ясно, что задача перестройки быта на коллективных принципах в соответствии с коммунистической идеологией оказалась нереализуемой утопией.

Все подробности о выставке можно узнать на сайте.

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