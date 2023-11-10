10 ноября 2023, 15:28

Личные вещи семьи Ленина представили на выставке в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Министерство культуры и туризма МО
Читайте нас в: Google Новости

Новая выставка «Простые вещи» открылась в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Гости могут увидеть вещи, которыми пользовалась семья Владимира Ленина. Мероприятие продлится до 31 декабря.

Эта уникальная экспозиция предоставляет посетителям возможность увидеть не только посуду, которой пользовалась семья Владимира Ленина, но и посмотреть записную книгу домработницы, в которой отражены расходы на продукты питания за 1934 год. Записи в этой книге предоставляют почти полное представление о том, из каких продуктов состоял рацион семьи и позволяют проследить динамику цен в то время.

Кроме того, гости выставки смогут ознакомиться с планом квартиры Ульяновых в Кремле, а также посмотреть содержание комода и письменного стола Н. К. Крупской, а также личные вещи сестры Ленина - М. И. Ульяновой. Все эти предметы, которые окружали членов семьи Владимира Ильича, свидетельствуют о высоком социальном статусе их хозяев.

Среди них можно увидеть такие предметы, как произведенные на экспорт нитки Leningradtextil, металлический нумератор и английскую машинку для стрижки волос KOH-I-NOOR от фирмы S.Pearson&Co, а также радио-наушники и многое другое.

Выставка представляет фондовые предметы из коллекции музея-заповедника, которые относятся к 1920-м годам двадцатого века. В это время молодое советское государство активно проводило «борьбу за новый быт», затрагивающую все сферы повседневной жизни.

Идея заключалась в том, чтобы быт не стал основой гражданского интереса и не определял смысл жизни людей. Однако к концу 1920-х годов стало ясно, что задача перестройки быта на коллективных принципах в соответствии с коммунистической идеологией оказалась нереализуемой утопией.

Все подробности о выставке можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки
10 ноября 2023, 16:26
Рентгеновский маммограф установят в больнице в Егорьевске
ГБУЗ Московской области «Егорьевская больница».
Читайте нас в: Google Новости
Закупку на поставку автоматизированного рентгеномаммографического аппарата объявили в больнице в Егорьевске. Соответствующее извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

В медучреждение поставят не только рентгеновский маммограф, но и специальный штатив, излучатель, цифровой приемник изображения и другое необходимое оборудование. Прием заявок завершится 17 ноября 2023 года. Начальная цена контракта составляет 15,9 миллиона рублей.

Крупнейший в Подмосковье детский госпиталь планируют открыть в Красногорске в первом полугодии 2024-го. В современном медицинском центре смогут лечиться дети со всей страны, напомнил губернатор Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Егорьевск
10 ноября 2023, 16:23
Проверка качества питания прошла в школе № 5 в Солнечногорске
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Качество питания проверили в школе № 5 в Солнечногорске в рамках проекта «Родительский контроль». Меню в столовой оказалось достаточно разнообразным, а блюда — вкусными и полезными.

Проект «Родительский контроль» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Теперь родители могут прийти в школьную столовую и лично проверить, чем питается их ребенок.

Вместе с родителями учеников школы № 5 качество питания оценил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

«В этом образовательном учреждении учится 915 ребят, и школьная столовая - одно из любимых мест. Кормят тут действительно вкусно. Штат квалифицированных поваров обеспечивает детей горячими завтраками, обедами и полдниками», - сказал Кирилл Типографщик.

Он добавил, что все готовится из качественных продуктов, а питание организовано с учетом особенностей детского организма: быстрого роста и обмена веществ, подвижности и повышенных нагрузок.

Чтобы стать участником проекта «Родительский контроль», нужно записаться на дегустацию школьного меню по телефону, указанному на школьном сайте, или обратиться к классному руководителю.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Солнечногорск
10 ноября 2023, 16:20
Глава общественной приемной бизнес-омбудсмена и прокурор встретятся с предпринимателями в Раменском
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Совместный прием городского прокурора и руководителя Общественной приемной бизнес-омбудсмена с предпринимателями пройдет в Раменском 14 ноября. На нем рассмотрят обращения по поводу неправомерных действий или бездействия правоохранительных органов и других ведомств.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена, на приеме рассмотрят обращения, связанные с неправомерными действиями или бездействием правоохранительных органов, администрации, региональных операторов по вывозу отходов и других организаций.

Записаться на встречу можно по телефону 7(926)242-16-33.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Раменское Поддержка предпринимателей в Московской области
10 ноября 2023, 16:17
Мособлдума дала старт юбилейному всероссийскому экологическому диктанту
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Московская областная дума дала старт всероссийскому экологическому диктанту. Он проводится в пятый раз, а его цель — повышение уровня экологической грамотности среди жителей Подмосковья.

Диктант проходит в онлайн- и офлайн-формате. Все участники должны ответить на вопросы о правилах обращения с отходами, охране окружающей среды и многие другие. Церемонию открыл председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Старт экодиктанта - это праздник для всех неравнодушных к экологии людей. <…> Согласно опросу, только 17% россиян хорошо информированы об экологических проблемах», - указал Александр Двойных.

Он подчеркнул, что столь низкий процент говорит о необходимости повышения уровня осведомленности населения. Для этого необходимо проводить в школах специальные уроки и широко освещать проблему в СМИ.

Первый заместитель председателя Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов отметил, что Подмосковье уделяет большое внимание экологической повестке.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель также поприветствовала участников диктанта. Она обратила отдельное внимание, что дети, задействованные в экологических акциях и проектах, меняются внутренне. Об этом сообщили их родители.

«Такие мероприятия проводятся не для галочки, они действительно направлены на экологическое просвещение», - добавила Татьяна Гигель.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Пушкарев также отметил важность проведения мероприятия.

«Закладывая основы молодым ребятам, мы формируем дальнейшую экологическую повестку», - добавил Владимир Пушкарев.

Сопредседатель Федерального оргкомитета Экодиктанта, руководитель секции «Экология и охрана окружающей среды» Экспертного совета Комитета Совета Федерации Наталья Соколова рассказала, что в диктанте принимают участие все российские регионы. За минувшие несколько лет количество участников возросло на несколько миллионов человек.

Отметим, что в диктанте представлено 12 тем, такие как лес, отходы, климат, флора и фауна, зеленые финансы и другие. Участники должны ответить на 25 вопросов. Итоги подведут до 26 ноября, а все принявшие участие получат сертификаты. Те, кому удастся набрать больше 16 баллов, получат дипломы победителей третьей, второй и первой степени. Самые лучшие будут приглашены на награждение в Совет Федерации.

Все желающие принять участие в экодиктанте могут подать заявки на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Московской области появятся семь новых лесопарков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мособлдума Экология

Новости по теме