Личные приемы жителей прошли в Минжилполитики Подмосковья

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Прием провели глава министерства Инна Федотова, а также ее заместители. Жители спрашивали о восстановлении прав обмануты дольщиков, развитии территорий, улучшении жилищных условий и многом другом. Все 14 обращений рассмотрели, каждый заявитель получил разъяснения.

Записаться на следующий прием министерства можно по телефону 8 (498) 602-31-13.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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