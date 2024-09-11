11 сентября 2024, 22:25

Личную коллекцию экспонатов искусствоведа Миловидова подарят музею в Мытищах

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Мытищинскому историко-художественному музею передадут коллекцию произведений искусствоведа Льва Миловидова. Заслуженный деятель искусств России называет ее «Малой Третьяковкой».

Торжественная передача художественных экспонатов коллекции искусствоведа Льва Миловидова состоится в залах Мытищинского историко-художественного музея 13 сентября в 12:00. Выставку учреждения пополнят работы известных российских художников: Виталия Миронова, Евгения Долгачева, Вадима Петрова, Владимира Потемкина, Вениамина Воробьева и других.

Горожане и гости Мытищ смогут посмотреть обновленную экспозицию 14 и 15 сентября.

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Мытищи Музеи История
11 сентября 2024, 18:36
Путепровод «88 километров» в Воскресенске отремонтировали на 80%
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В городском округе Воскресенск реконструируют путепровод «88 километров». Вторая полоса почти открыта для движения, общая готовность дороги достигла 80%.

Сейчас на путепроводе «88 километров» в Воскресенске для машин организовали реверсивное движение, а для пешеходов установили временную лестницу для безопасного доступа на железнодорожную платформу.

Строители заканчивают ремонт путепровода, его готовность составляет уже 80%. Сейчас рабочие обновляют опоры дороги, обустраивают дождевую канализацию, реконструируют лестничные сходы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Воскресенск
11 сентября 2024, 17:46
Производство защитных кейсов для оборудования запустят в Пушкино
ООО «Полководец»
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Защитные кейсы и боксы из пластмасс и синтетических смол начнут выпускать в пушкинской деревне Алешино. Разрешение на строительство получила компания «Полководец», известная производством ударопрочных транспортных контейнеров.

Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья. Разрешение на начало работ выдал Главгосстройнадзор.

В новом здании площадью 1,4 тысячи квадратных метров будут выпускать не менее 100 тысяч единиц продукции в год. Это будут водонепроницаемые ударопрочные кейсы для оборудования и оружия, складные столы-контейнеры и шкафы-контейнеры для оборудования. В ассортименте более 300 позиций.

В реализацию проекта инвестор вложит около 55 миллионов рублей.

Новые инвестиционные проекты разворачиваются и в других округах. Например, до конца 2025 года в Можайске запустят первую линию нового производства минеральной ваты. Соглашение об этом на полях ПМЭФ заключили губернатор Московской области Андрей Воробьев и владелец компании «ДорХан ЕРСМ» Сергей Ханин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Строительство Пушкино
11 сентября 2024, 17:06
Лекцию ко Дню Бородинского сражения провели в библиотеке Воскресенска
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В библиотеке села Федино городского округа Воскресенск для детей сделали подборку исторических книг по Бородинскому сражению и провели лекцию. Мероприятие организовали в рамках патриотической акции «Славная страница российской истории».

День Бородинского сражения русской армии под командованием Кутузова отмечают 8 сентября. Благодаря патриотической акции «Славная страница российской истории» в библиотеке села Федино школьникам показали иллюстрированные книги из серии «Страницы истории нашей Родины» и прочитали небольшую лекцию. Ребята узнали об участниках Бородинского сражения и их подвигах, о событиях, которые предшествовали битве.

На литературном мероприятии дети прочитали стихотворение Михаила Лермонтова «Бородино».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Дети Воскресенск
11 сентября 2024, 16:47
Подмосковье нарастило выпуск кисломолочной продукции на 11% за год
Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Свыше 269 тысяч тонн кисломолочной продукции произвели в Подмосковье с начала года. Это на 11,4% больше показателей прошлого года.

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, на предприятиях и фермах региона производят простоквашу, ряженку, варенец, йогурты и другие кисломолочные продукты. Ведущими производителями таких товаров стали «Эйч Энд Эн» из Красногорска, «Рузское молоко», «Братья Чебурашкины» из Дмитрова и другие.

Так, «МилкЭкспресс» из Коломны выпускает ацидофилин с разными вкусами, а также сметану, ряженку и кефир под брендом «Славянские кружева».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фермеры

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