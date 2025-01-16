16 января 2025, 17:24

Личность вандалов в Озерах установили с помощью видеонаблюдения

Медиасток.рф
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Личность вандалов, которые сломали освещение в парке «Дубки» в Озерах, опознали с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион». Они разбили 14 плафонов и два торшера.

Три молодых человека вечером гуляли по парку, ломали фонари, пинали их и гнули металлические стойки. Ущерб, нанесенный вандалами, еще только предстоит оценить.

«Было разбито 14 плафонов, согнуто два торшера. В результате замыкания вышел из строя кабель. Ущерб серьезный, предстоит закупать дополнительные плафоны на замену и ремонтировать поврежденные элементы. В течение месяца планируем полностью восстановить освещение в парке», - рассказал директор МБУ «Коломенская электросеть» Евгений Борисовский.

Двое из вандалов оказались несовершеннолетними. Подростков опознали с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный регион», к которой подключили все общественные пространства в Коломне.

Ответственность за порчу имущества по статье 214 УК РФ наступает с 14 лет. Вандалам могут присудить штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Коломна
16 января 2025, 18:43
Более 60 незаконных объектов ликвидировали в Подольске в 2024 году
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В Подольске в 2024 году снесли более 60 объектов незавершенного строительства, самовольных и аварийных зданий. Это позволило местным властям перевыполнить план более чем вдвое.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что сейчас в работе находится около 100 строений, часть из них будет демонтирована уже в 2025 году. После будет рассмотрен вопрос возможности благоустройства освобожденных территорий.

Он подчеркнул, что работа по выявлению незаконных построек на территории округа продолжится. «Некоторые собственники действуют по принципу: сначала строим, потом оформляем. Это неприемлемо для нашего округа. Мы обратимся за поддержкой к прокуратуре», - добавил Артамонов.

Кроме того, в 2024 году завершилось строительство трех объектов. Среди них ремонтно-складская база на Домодедовском шоссе, 45, многоквартирный дом в ЖК «Бородино» на Тарутинском проезде, 1, корпус 1, а также производственное здание в микрорайоне Климовск. Все они уже введены в эксплуатацию.

Подольск Законы Строительство
16 января 2025, 18:42
Котельные № 1 и № 2 в Чехове капитально отремонтируют в 2026 году
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Глава муниципального округа Михаил Собакин обсудил модернизацию коммунальной инфраструктуры с подрядчиками в рамках часа по жилищно-коммунальному хозяйству. Он встретился со специалистами, которые будут работать на объектах коммунальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил задачу обеспечить надежное теплоснабжение и снизить долю неочищенных сточных вод.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения и водоснабжения, то у нас есть отдельная большая программа, смысл которой - за пять лет радикально модернизировать как сети, так и котельные. В рамках Президентского проекта мы проводим масштабную работу. В каждом городе, где долгое время не модернизировались очистные сооружения, они требуют особого внимания»», - сказал губернатор Андрей Воробьев.

На данный момент заключены контракты и разрабатываются проекты на котельных № 1, № 2В, № 4 на улице Гагарина, № 5 в поселке Мещерское, № 7 в поселке Дубна, № 11 на Набережной улице, № 15 на улице Гагарина, № 17 на Угловой улице, № 20 в селе Молоди, № 23 в поселке Крюково и № 27 в поселке Новый Быт.

Также идет подготовка и согласование проектно-сметной документации на шести участках тепловых сетей. Подрядчики уже получили аванс, что позволит войти в экспертизу и одновременно закупить оборудование.

«Работы на наших основных котельных № 1 и № 2 продлятся до конца 2026 года. В ходе реконструкции мы получим совершенно новые объекты. Работы будут проводиться поэтапно, чтобы обеспечить безостановочный режим работы котельных. Также были представлены проекты по реконструкции очистных сооружений в Чехов-7 и строительству водозаборной станции в деревне Мелихово», - рассказал Михаил Собакин.

Все работы проведут в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023–2028 годы.

Чехов
16 января 2025, 18:39
Глава Чехова проверил содержание дворов и общественных пространств в Венюкове
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Глава муниципального округа Михаил Собакин постоянно контролирует работу коммунальных служб. Он пообщался с жителями, которые попросили отремонтировать панельные швы.

В 2024 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в Венюкове благоустроили двор, сделали тротуар протяженностью более 800 метров.

Михаил Собакин осмотрел детские площадки. Он поручил отремонтировать игровые элементы и малые архитектурные формы, а также разработать универсальный плакат для информационных стендов.

Глава муниципального округа пообщался с жителями. Они рассказали про содержание многоквартирных домов и попросили отремонтировать панельные швы и кровлю. Все адреса зафиксировали. В ближайшее время ответственные сотрудники свяжутся с горожанами.

«Покрышки, граффити, реклама на входных группах, поваленные деревья и незакрытые подвалы - все это в ближайшие дни должно быть убрано и приведено в надлежащий вид. Управляющая компания обязана обработать от льда и снега входные группы и привести в порядок информационные стенды и элетрощитки», - отметил Михаил Собакин.

Управляющей организации также поручено установить полусферы на парковке, демонтировать старые столбы освещения и провести работы по отводу воды у последнего подъезда дома № 106.

Чехов
16 января 2025, 18:38
Сотрудники Следственного комитета в Чехове отметили профессиональный праздник
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Михаил Собакин поздравил с профессиональным праздником сотрудников Следственного отдела по городу Чехов Следственного комитета России по Московской области. Специалистам вручили грамоты и благодарственные письма.

Вера Хараева пять лет возглавляет Следственный отдел в Чехове. Под ее руководством специалисты ведут борьбу с преступностью, привлекая к ответственности тех, кто совершил тяжкие злодеяния. Следователи защищают права и законные интересы граждан и государства.

«Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в благородном служении Отечеству», - поздравил глава округа.

Михаил Собакин вручил специалистам почетные грамоты и благодарственные письма.

Праздники Чехов

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