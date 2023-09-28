Лицей в Лобне вошел в топ-50 лучших школ России

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Составители рейтинга оценивали процент учеников школ, успешно поступивших в передовые университеты страны. Всего агентством обработана информация о поступлении более чем 230 тысяч выпускников. В перечень 200 лучших российских учебных заведений попали 23 школы Подмосковья.

Глава городского округа Лобня Игорь Демешко поздравил руководство лицея с заслуженным признанием.

«Это наглядно демонстрирует, что курс на модернизацию сферы образования, который задан губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым, результативен. Будем продолжать двигаться в этом направлении для того, чтобы больше выпускников лобненских школ имели возможность поступать в лучшие вузы страны» - написал в своем Telegram-канале Игорь Демешко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что все детские сады Подмосковья перешли на стандарт «Предшкола».

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