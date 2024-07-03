Лицей Лобни выпустил 17 медалистов

Напомним, лицей Лобни вошел в пятерку лучших школ Подмосковья по итогам прошлого года. Вскоре учебное заведение переедет в капитально отремонтированное помещение школы № 5. Это позволит увеличить количество классов и сделать учебный процесс более комфортным.

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В этом году 38 учеников Лобненского лицея заканчивают 11-й класс. Поздравить выпускников пришла глава городского округа Лобня Анна Кротова.

«Сегодняшний день - это результат того, чего вы добились за много-много лет. Поэтому с сегодняшнего дня начинается шаг в большую жизнь. Помните всегда, что за вами ваши родители - это ваш тыл, который окажет вам поддержку на будущее», - сказала она.