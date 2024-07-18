18 июля 2024, 17:10

Лицей имени Тихонова в Павловском Посаде отремонтируют к сентябрю

Минстрой МО
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Лицей № 2 имени Тихонова капитально отремонтируют в Павловском Посаде. Работы планируют завершить до 20 августа.

Как рассказали в Минстрое Подмосковья, готовность работ уже превысила 70%. На объекте трудятся 80 человек и две машины. Там проводят кровельные и фасадные работы, а также укладывают напольную плитку и благоустраивают территорию. В школу также поставят новую мебель и оборудование.

«В ходе капремонта подрядчик обновит кровлю и фасад здания, заменит все инженерные сети и оборудование, установит новые окна и двери, сантехническое оборудование, проведет ремонт внутренних помещений», - отметили в ведомстве.

Площадь здания превышает 5,4 тысячи квадратных метров. Его построили в 1974 году.

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Школы Строительство Сергиев Посад
18 июля 2024, 17:18
Лучшую бригаду скорой помощи выбрали в Подмосковье
Пресс-служба Минздрава МО
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Голосовой помощник Светлана в Московской области занимается обзвоном пациентов после приезда скорой помощи с целью оценки качества предоставленных услуг. Робот контактирует с теми, кто воспользовался услугами скорой помощи, и просит оценить работу бригады по пятибалльной шкале.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк подчеркнул важность поддержки медицинских работников и объявил о проведении голосования для пациентов, чтобы определить лучшую бригаду скорой помощи в регионе. Победители в голосовании получают денежную премию.

«За II квартал робот Светлана собрала более 230 тысяч оценок работе бригад скорой помощи, а с начала года свыше 500 тысяч», - добавил Алексей Сапанюк.

Согласно результатам второго квартала 2024 года, лучшей бригадой стала команда Купавинской подстанции Московской областной станции скорой помощи. Ее состав включает в себя врача - Эдуарда Чернышова, фельдшера - Евгению Колкину, медицинского брата - Михаила Маклецова, и водителя - Алексея Плещева.

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Здравоохранение Скорая помощь Врачи Медицина
18 июля 2024, 17:16
Почти 90 тысяч книг взяли в библиотеках Химок этим летом
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Библиотеки Химок предоставили жителям округа почти 90 тысяч книг за это лето. Самыми популярными жанрами оказались художественная литература, публицистика и классические произведения из курса школьной программы.

Самой посещаемой библиотекой Химок является библиотека № 3. Ее сотрудники выдали гражданам около 20 тысяч произведений с начала ле6та. Центральная детская библиотека предоставила свыше 15 тысяч экземпляров, а библиотека № 4 - восемь тысяч.Постоянные посетители учреждения - это дошкольники, ученики общеобразовательных учреждений, студенты и пенсионеры. Всего жители воспользовались 17 библиотеками округа.

«Сегодня библиотеки - это не просто место, где хранятся книги. Библиотеки привлекают горожан разнообразными мероприятиями: здесь проводят мастер-классы, образовательные лекции, встречи с известными писателями и презентации новых изданий», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что ранее в парке «Дубки» начала действовать станция буккроссинга. Каждый желающий может взять понравившееся произведение или пополнить летнюю читальню экземплярами из домашней библиотеки. Зоны буккроссинга установлены также в парке «Экоберег» и в некоторых жилых комплексах.

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Книги Химки Литература
18 июля 2024, 17:15
Косметический ремонт в Павловской школе в Истре проведут к 9 сентября
https://vk.com/goistra
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В Павловской школе в деревне Черная сделают косметический ремонт. Ее построили четыре года назад, но решили обновить к началу учебного года.

Уже отремонтировали туалетные комнаты, восстановили перегородки, а также сделали подвесное покрытие потолка. Кроме того, уже завершены работы по покраске забора вокруг школы и пожарной лестницы.

В планах поменять потолки в одном из кабинетов, убрать старые вешалки и установить новые.

Помимо этого, по всему периметру на улице и в здании школы установлено видеонаблюдение. Камеры в образовательном учреждении являются элементом общей системы безопасности. Закончат ремонт к 9 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Ремонтные работы
18 июля 2024, 17:15
Около 20 мастер-классов прошло в музее «Артишок» в Химках с начала лета
Администрация Химки г.о.
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Тематические мастер-классы провели в музейно-выставочном комплексе «Артишок». Всего с начала лета в Химках состоялось уже 18 творческих встреч.

Жители Химок уже научились делать аксессуары, украшения и предметы для дома на бесплатных мастер-классах. Такие мероприятия проходят в парке Толстого со среды по пятницу в 12:00.

«В рамках мастер-классов жители могут проявить свои творческие способности, овладеть новыми навыками работы с различными материалами и своими руками создать сувениры на память», - рассказала депутат городского округа Химки Татьяна Кавторева.

Свыше двух тысяч человек уже посетили музейно-выставочный комплекс «Артишок» в этом году. Ежедневно в нем организовывают развлекательные мероприятия для взрослых и детей. Например, можно посетить уроки в музее, поучаствовать в квестах и других активностях.

Напомним, что в Химках к 85-летию округа откроется выставка картин местных жителей. А посетить мастер-классы может любой желающий, записавшись предварительно по телефону: 8-915-095-27-29.

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Химки Музеи

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