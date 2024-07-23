Лицей «Авиатика» на 88 классов откроется в Лобне к 1 сентября

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Лицей «Авиатика» в микрорайоне Катюшки в Лобне - часть образовательного комплекса, в рамках которого откроют и детский сад на 330 мест. Проект реализован при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Учреждение вместит 88 классов и 2200 учеников. Около двух с половиной часов понадобится, чтобы полностью обойти территорию лицея.

По уровням обучения здание разделено на три части: начальная школа, средняя и старшая. Позаботились в учреждении и о безопасности детей: вход организуют отдельно для учеников старших и младших классов, а на территории лицея установят контрольно-пропускные пункты с металлоискателями и турникетами.

В «Авиатике» помимо общеобразовательных классов будет несколько специализированных профилей: аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский и гуманитарный.

Сейчас рабочие собирают учебную мебель, а клининговая служба занимается уборкой в кабинетах.

Лицей примет первых учеников 1 сентября 2024 года.

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