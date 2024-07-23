23 июля 2024, 18:06

Лицей «Авиатика» на 88 классов откроется в Лобне к 1 сентября

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В инженерно-технологическом лицее «Авиатика» в Лобне стартовал последний этап подготовки к открытию: сборка учебной мебели и уборка в кабинетах. Учреждение на 2200 мест и 88 классов начнет работать 1 сентября 2024 года.

Лицей «Авиатика» в микрорайоне Катюшки в Лобне - часть образовательного комплекса, в рамках которого откроют и детский сад на 330 мест. Проект реализован при содействии губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Учреждение вместит 88 классов и 2200 учеников. Около двух с половиной часов понадобится, чтобы полностью обойти территорию лицея.

По уровням обучения здание разделено на три части: начальная школа, средняя и старшая. Позаботились в учреждении и о безопасности детей: вход организуют отдельно для учеников старших и младших классов, а на территории лицея установят контрольно-пропускные пункты с металлоискателями и турникетами.

В «Авиатике» помимо общеобразовательных классов будет несколько специализированных профилей: аэрокосмический, авиастроительный, Курчатовский и гуманитарный.

Сейчас рабочие собирают учебную мебель, а клининговая служба занимается уборкой в кабинетах.

Лицей примет первых учеников 1 сентября 2024 года.

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Дети Школы Лобня Образование
23 июля 2024, 18:41
Юнармеец из Мытищ пройдет на параде в Санкт-Петербурге 28 июля
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Екатерина Королева из Мытищ в составе «Юнармии» примет участие в параде в День Военно-морского флота. Ребята из более чем семи регионов России пройдут по Сенатской площади 28 июля.

Перед президентом, почетными гостями и экипажами кораблей на Сенатской площади промаршируют ребята из Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской, Вологодской, Ульяновской, Свердловской областей, Донецкой и Луганской Народных республик.

Екатерина Королева из Мытищ уже участвовала в таких мероприятиях: она прошла среди других юнармейцев на параде в День Победы в северной столице.

Принять участие в праздновании Дня Военно-морского флота Екатерину пригласил руководитель Северо-Западного патриотического центра «Авангард», первый заместитель начальника штаба движения «Юнармия» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин.

Сейчас девушка проходит строевую подготовку на базе и на Сенатской площади.

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Санкт-Петербург Мытищи
23 июля 2024, 18:32
Больше 10 учебных заведений Истры прошли проверку к 1 сентября
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Комиссия провела осмотр детских садов и школ перед первым сентября. Уже прошли проверку 12 образовательных комплексов.

Комиссии необходимо осмотреть учебные и медицинские кабинеты, актовый зал, столовую и многое другое. В состав проверяющих входят управление образования, подразделение по делам несовершеннолетних, социальная защита, Госавтоинспекция, МЧС и депутаты округа. Они проверили безопасность зданий, кабинеты физики и химии, «Точки роста», оборудование, окна, свет, актовый зал и многое другое.

Также комиссия осмотрела детские сады. Особое внимание уделили спальным местам детей и игровым комнатам. В этом году сделали уклон на безопасность в учреждениях. Во время осмотра проверяющие могли дать советы для учреждений, как улучшить среду для детей. Сотрудники Госавтоинспекции осмотрели доски с правилами дорожного движения или целые тематические зоны на улице. Также узнавали у воспитателей, как часто проводятся такие занятие.

Проверку прошли более 40 объектов, из них 34 муниципальных учреждений - школы, детские сады, центры дополнительного образования, три частных школы и сада, два колледжа и Истринскую школу-интернат. Приемка всех заведений завершится пятого августа. В округе серьезных нарушений в учреждениях не было. К первому сентября все будут готовы принять детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Школы Истра Детские сады Образование
23 июля 2024, 18:22
Активисты из Балашихи собрали лекарства и продукты для бездомных животных
Местное отделение партии "Единая Россия" в Балашихе
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Добрая акция «Коробка помощи животным» осуществляется в городском округе Балашиха. Активисты поддержали бездомных животных и собрали для них необходимые продукты и лекарства.

Партийцы местного отделения «Единая Россия» проводят в округе акцию «Коробка помощи животным». Ее цель - сбор и передача лекарств, кормов, игрушек для питомцев из приютов. Один из таких пунктов сбора находится в микрорайоне Железнодорожный, в магазине «Рика», который активисты посетили в этот раз.

Также поддержка животных реализуется в рамках проекта «Защита животных - это несложно». Благодаря ей необходимые вещи получают зооприют в конно-спортивном комплексе «Пелагея», «Котодом Мурлыка» и приют «Преданное сердце».

«Помогать бездомным животным действительно просто. Мы видим, как жители Балашихи с радостью откликаются на наш призыв и оставляют подарки для животных в зоомагазинах», - рассказала местный координатор партийного проекта «Защита животных - это несложно» Ирина Митюрина.

Клиенты зоомагазинов стараются не оставаться в стороне от добрых дел. После покупки продуктов для своих питомцев, они оставляют товары для тех животных, у которых пока что нет своей семьи. Тем самым они создают культуру заботы о пушистых.

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Волонтеры Животные Балашиха
23 июля 2024, 18:18
ГАИ в Одинцове проверила водителей на трезвость
Одинцовский отдел Госавтоинспекции
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Социальный рейд «Трезвый водитель» организовали сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции, представители регионального Министерства транспорта и компания оператора Подмосковной системы контроля безопасности дорожного движения «МВС Груп». Водители получили информацию о важности безопасного, а главное – трезвого поведения на дорогах.

Метод «массовой проверки» использовался автоинспекторами для оценки состояния водителей по визуальным признакам и проверки наличия у них признаков опьянения. Стражи порядка напоминали водителям о том, что управлять транспортным средством в состоянии опьянения нельзя, и вручали им буклеты с информацией и рекомендациями по соблюдению правил дорожного движения. Им также передали алкотестеры - приборы, внутри которых размещается датчик. Человек выдыхает воздух, сенсор анализирует его, определяет концентрацию спирта в организме и показывает результат.

Такое мероприятие провели и на парковке торгового центра в Юдино. Там сотрудники объясняли посетителям, как использовать трубку контроля трезвости, которая находится в буклете. Им также рассказали, что перед выездом можно легко проверить себя на наличие алкоголя в крови.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Минтранс РФ Дороги Машины

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