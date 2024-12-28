Лицей № 4 в Дмитрове отметил 20-летие

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Торжественное мероприятие открылось гимном лицея в исполнении школьного хора. Зрителям показали видеоряд, посвященный истории образовательного учреждения. Директор лицея Елена Громова поздравила коллектив и поблагодарила его за верность профессии и неустанный труд. Она напомнила, что лицей № 4 в прошлом учебном году попал в сотню лучших общеобразовательных учреждений Подмосковья.

Депутат Московской областной думы Марина Шевченко и начальник управления образования администрации округа Татьяна Малинникова наградили учителей почетными грамотами за их вклад в развитие образования в регионе.

Для гостей праздника выступил вокальный ансамбль педагогов с зажигательной песней. Зрители также увидели новогодний мюзикл «Аленький цветочек», который поставила театральная студия лицея.