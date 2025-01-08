Лицей № 10 в Химках присоединился к экологической акции по сбору вторсырья
Учащиеся лицея № 10 положили десятки пластиковых бутылок и алюминиевых банок в специальный фандомат. Акцию организовали благодаря проекту «Чистая страна» партии «Единая Россия».
Как отметила муниципальный депутат Надежда Смирнова, такие мероприятия учат ребят беречь окружающую среду и осознанно подходить к переработке отходов.
«Мы стремимся сделать этот процесс увлекательным и полезным для каждого», - добавила она.
Во время участия в экологической акции школьникам рассказали, как вторичная переработка помогает сохранять экологию. Старшеклассники также научились правильно использовать фандоматы: утилизировать тару, получать чек и менять баллы на скидку в магазинах-партнерах.
Депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев напомнил, что для участников акций разработали систему поощрений. Фандоматы связаны с программой лояльности компании «РТ-Инвест», таким образом можно накапливать баллы за каждую сданную тару.