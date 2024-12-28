28 декабря 2024, 12:35

Лицей № 10 имени Менделеева в Клину капитально отремонтируют к сентябрю

Минстрой МО
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Лицей № 10 имени Дмитрия Менделеева в Клину капитально отремонтируют. Он снова примет учеников в сентябре 2025 года.

Строители уже завершили демонтажные работы и приступили к отделке, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на объекте трудятся 18 человек и спецтехника.

Площадь здания превышает 1,8 тысячи квадратных метров. Там обновят фасад и кровлю, обустроят новые входные группы, заменят коммуникации, а также установят мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.

Клин Школы Ремонтные работы
28 декабря 2024, 12:27
Комлесхоз Подмосковья оцифровал 7 услуг за год
Медиасток.рф
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Цифровизация лесной отрасли — одно из приоритетных направлений Московской области. Так, за год Комлесхоз региона оцифровал семь услуг.

«Правительством области реализована техническая возможность предоставления наших государственных услуг с использованием государственной информационной системы Московской области. С начала 2024 года жители Подмосковья направили в областной Комитет лесного хозяйства 33,5 тысячи пакетов документов на оказание государственных услуг в сфере лесных отношений», - сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

На данный момент лесопользователям доступно 25 государственных услуг. Кроме того, за год в Московской области сократили сроки их предоставления на 50%.

В Комлесхозе уточнили, что продолжается и внутренняя цифровизация. Так, в этом году 100% границ лесничеств внесли в Единый государственный реестр недвижимости.

Интернет Госуслуги
28 декабря 2024, 12:21
Итоги реализации нацпроекта «Образование» подвели в Подмосковье
МЕДИАСТОК.РФ
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Национальный проект «Образование» за пять лет кардинально изменил систему обучения и воспитания в Подмосковье. Итоги реализации программы подвели в Министерстве образования Московской области.

За пять лет в Подмосковье построили 166 новых школ, рассчитанных на 110 тысяч детей. В 64 образовательных учреждениях провели капитальный ремонт.

Создано более 13 тысяч новых мест дополнительного образования. Особое внимание уделили развитию передовых технологий. Открыты центры цифрового образования детей «IT-куб» в городских округах Подольск, Клин, Электросталь, Химки и в Ленинском городском округе, а также детские технопарки «Кванториум» в Королеве, Балашихе, Дмитровском и Одинцовском городских округах.

В селах заработали 505 центров «Точка роста», а в 798 учреждениях обновили материально-техническую базу для внедрения цифровой образовательной среды.

С 2025 года начнется реализация нового национального проекта «Молодежь и дети». В планах - продолжить строительство школ и обновление учебных общежитий колледжей, развивать программы дополнительного образования.

Нацпроекты Новый год Образование
28 декабря 2024, 11:36
Мечту юного жителя Воскресенска исполнили на акции «Елка желаний»
МУ "МЦ "Олимпиец"
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В Воскресенске исполнили желание юного жителя Максима. Ему подарили билеты на новогоднее представление, которое пройдет во Дворце культуры «Химик».

Мечту ребенка исполнил директор молодежного центра «Олимпиец», исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов. Он вручил Максиму долгожданные билеты на представление и поздравил семью с наступающим Новым годом. Мальчик с нетерпением ждет этого события, чтобы провести время с друзьями.

Благотворительная акция «Елка желаний» действует в России с 2018 года. Она приносит детям радость и вдохновляет. Инициатива создана для того, чтобы позаботиться о тех, кто нуждается во внимании и поддержке. Каждый может сорвать концерт с елки и исполнить мечту ребенка, который попал в трудное жизненное положение или борется с серьезным недугом. В акции также приняли участие дети из многодетных семей и дети участников СВО.

Воскресенск
28 декабря 2024, 11:34
Концерт к 85-летию солиста клуба «Ретро 55+» прошел в Воскресенске
ДК "Юбилейный"
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В Воскресенске прошел творческий вечер Валентина Кузнецова. Недавно артисту исполнилось 85 лет.

Валентин Кузнецов на протяжении трех лет занимается в студии «Иван да Марья» клуба «Ретро 55 ». Праздничный вечер «Герой нашего времени» прошел в рамках губернаторского проекта «Активное долголетие» во Дворце культуры «Юбилейный».

Валентин Иванович добился высот в творчестве, в том числе завоевал диплом «Гран-при» на конкурсе «РИО-РИТА 2024». В начале концерта юбиляру вручили букет цветов. Его поздравил председатель окружного Совета ветеранов Василий Дацюк. Он вручил ему грамоту за мастерство.

Со сцены прозвучали популярные хиты и романсы, которые исполнил Валентин Иванович. Также выступили дуэт Елены Капорской и Сергея Владовича. Программу украсило выступление Дарины Дулгер с песней «Я искала тебя».

Активное долголетие Воскресенск

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