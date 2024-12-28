Лицей № 10 имени Менделеева в Клину капитально отремонтируют к сентябрю

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Строители уже завершили демонтажные работы и приступили к отделке, рассказали в региональном Минстрое. Сейчас на объекте трудятся 18 человек и спецтехника.

Площадь здания превышает 1,8 тысячи квадратных метров. Там обновят фасад и кровлю, обустроят новые входные группы, заменят коммуникации, а также установят мебель и оборудование. На территории проведут благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии еще 14 новых школ в 2025 году. Большое внимание также уделят капитальному ремонту.