Лицей № 1 в Солнечногорске капитально отремонтируют к сентябрю

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Сорокин вместе с представителями родительского актива осмотрели ход выполнения работ. По его словам, подрядчик сейчас занимается демонтажом оконных блоков на третьем этаже и в блоке Б, вывозом строительного мусора и монтажом электрических коммуникаций. Всего на объекте работает 18 человек, а объем выполненных демонтажных работ превысил 70%.

«Комплексный капитальный ремонт затронет почти три тысячи квадратных метров здания лицея № 1. Все этапы работ на объекте продолжим держать на контроле совместно с представителями родительского актива», - поделился Александр Сорокин.

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